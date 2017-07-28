Посмотрите на Кару Делевинь в костюме из бабочек

Неделю назад Кара Делевинь анонсировала выход композиции I Feel Everything – свою первую сольную песню (не считаем пластинку Reincarnation, записанную совместно с Фаррелом Уильямсом).

Песня стала заглавной композицией в саундтреке к фильму «Валериан и город тысячи планет», в котором Делевинь исполнила роль космического агента Лорелин. Режиссер ленты, Люк Бессон, приложил руку и к клипу на песню – он помог актрисе создать яркое музыкальное видео в научно-фантастическом стиле.

К сожалению (или к счастью), бабочки на Каре ненастоящие – это не более чем продукт CGI-анимации.

Кара Делевинь известна как модель, но она неоднократно заявляла о желании стать актрисой. В прошлом году ее мечта сбылась: в «Отряде самоубийц» ей досталась роль Чародейки. «Валериан и город тысячи планет» стал для нее второй работой в кино.

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