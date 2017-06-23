Джонни Депп пошутил про убийство Дональда Трампа

Представляя на фестивале Гластонбери свой фильм «Распутник» (2004), Джонни Депп заявил: «Пресса начнет обсуждать, и это будет ужасно. Но мне нравится, что вы все – часть этого. Когда у нас в последний раз убивали президента?». При этом он уточнил, что актером себя не считает: «Я хочу уточнить: я не актер. Я вру по жизни».

Вопрос Деппа отсылает к убийству Авраама Линкольна в 1985 году – актер Джон Уилкс Бут выстрелил в президента из пистолета во время спектакля в театре Форда.

Johnny Depp jokes about assassinating President Trump

pic.twitter.com/gbHxwJKxgy — Kevin W. (@kwilli1046) June 23, 2017

В секретной службе президента США заявили, что в курсе высказываний Деппа, который не в первый раз выступает против Трампа. В прошлом году актер сыграл Дональда Трампа в сатирическом байопике для Funny or Die, назвал его «отродьем» и предсказал, что он станет последним президентом США, если будет избран.

В конце мая американская актриса и стендап-комик Кэти Гриффин вовлекла себя в скандал, опубликовав видео, в котором она позирует с окровавленным муляжом головы президента. Выходка стоила актрисе контракта с CNN.

Еще раньше, 12 марта, рэпер Снуп Догг в коллаборации с BadBadNotGood выпустил клип на песню Lavender, в котором он стреляет в клоуна, похожего на Дональда Трампа. Видео не все встретили с восторгом, однако оно не принесло рэперу серьезных проблем.