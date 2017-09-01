Возможно, Ди Каприо станет новым Джокером

Некоторое время назад мы писали о том, что студия комиксов DC совместно с Warner Bros. задумали снять отдельный фильм, посвященный Джокеру, главному злодею Готэма и вечному противнику Бэтмена. Продюсировать ленту доверили Мартину Скорсезе, который намерен сделать из него не привычный кинокомикс, а мрачную криминальную историю в духе своих работ периода конца 70-х.

The Holywood Reporter сообщает, Скорсезе рассматривает вариант взять на главную роль Леонардо Ди Каприо.

Как пишет издание, боссы Warner Bros. рассчитывают на то, что Скорсезе с его талантом и связями сможет изменить ситуацию в жанре кинокомиксов, создать фильм, достойный громких наград, как трилогия о Темном Рыцаре Кристофера Нолана.

Впрочем, говорить о том, что Ди Каприо возьмется за роль, еще рано. В свое время он отказался от участия в «Звездных войнах», «Человеке-пауке» и роли Робина в фильме «Бэтмен навсегда» Джоэля Шумахера в 1995-м (и правильно сделал).

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