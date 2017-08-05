«Женщин в Голливуде притесняют». Ученые нашли этому тезису еще одно подтверждение

Ученые Школы инженерии имени Витерби при университете Южной Калифорнии провели исследование, которое показало, что белым мужчинам достается гораздо больше ролей в кино. А женщины, если и появляются в фильмах, то, как правило, играют стереотипных и менее значимых персонажей.

Специальная нейросеть изучила около 1000 сценариев популярных фильмов за последние несколько десятков лет и вычислила, что из 7000 киногероев 4900 – мужчины и чуть больше 2000 – женщины. Также выяснилось, что персонажи мужского пола в кино говорят гораздо больше и чаще женщин – 37 тыс. диалогов против 15 тысяч.

Ученые также изучили содержание этих диалогов. Исследование показало, что персонажи женского пола более позитивные, эмоциональные и транслируют на экране семейные ценности, в то время как лексический анализ мужских персонажей говорит о том, что они нацелены на успех и достижения.

Исследователи также выявили «центральность» персонажей, сопоставляя их друг с другом на карте. Они обнаружили, что если исключить персонажей женского пола из повествования, в большинстве случаев это не повлияет на сюжет – не считая фильмов-ужасов, где женщин часто изображают как жертв.

«Крестный отец». Красные точки обозначают женских персонажей, синие – мужских.

«Молчание ягнят».

«Волк с Уолл-стрит».