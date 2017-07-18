Посмотрите, как собака спасает тонущего олененка

Американец Марк Фрили снял на видео, как его золотистый ретривер по кличке Шторм спасает тонущего олененка. Животное было замечено на побережье Лонг-Айленда во время прогулки.

В интервью CBS мужчина рассказал, что пес сразу кинулся в воду, схватил олененка за шею и поплыл к берегу. Вытащив его из воды, собака начала лаять и подталкивать животное. «Казалось, Шторм хотел убедиться, что с ним все будет в порядке», – добавил Фрили.

Хозяин пса вызвал команду спасателей. Когда они стали приближаться, перепуганное животное вскочило и снова побежало в воду. В итоге олененка снова поймали и доставили на берег.