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Американка отмыла звезду Трампа на Аллее славы

И случайно стала автором нового мема.

Дональд Трамп – второй президент США после Рональда Рейгана, удостоенный звезды на Аллее славы в Голливуде. Но не всем американцам это нравится (как и тот факт, что Трамп – глава государства), поэтому его звезду часто оскверняют.

Американка Макенна Гринвальд, наоборот, решила очистить ее от оскорбительных надписей. «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента», – написала девушка в твиттере, сопроводив запись хэштегом #МеняПравильноВоспитали.

На этот твит со словами благодарности откликнулся сын президента Эрик Трамп... а также десятки американцев, решивших пошутить над девушкой и ее необычным поступком. Фразой «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента» сопровождались фотографии со звездой Шрека, рэпера Pitbull, Бритни Спирс и других.

Pitbull

Бритни Спирс

Группа Godzilla

Дэнни ДеВито

ФотографияGetty Images
editor-zhanel
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