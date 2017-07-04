Американка отмыла звезду Трампа на Аллее славы

Дональд Трамп – второй президент США после Рональда Рейгана, удостоенный звезды на Аллее славы в Голливуде. Но не всем американцам это нравится (как и тот факт, что Трамп – глава государства), поэтому его звезду часто оскверняют.
Американка Макенна Гринвальд, наоборот, решила очистить ее от оскорбительных надписей. «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента», – написала девушка в твиттере, сопроводив запись хэштегом #МеняПравильноВоспитали.
Stopped to clean @realDonaldTrump Hollywood Star. Nothing but respect for MY President. #RaisedRight pic.twitter.com/jL4sqx4rlh— Makenna (@makenna_mg) June 28, 2017
На этот твит со словами благодарности откликнулся сын президента Эрик Трамп... а также десятки американцев, решивших пошутить над девушкой и ее необычным поступком. Фразой «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента» сопровождались фотографии со звездой Шрека, рэпера Pitbull, Бритни Спирс и других.
Pitbull
stopped by to clean @pitbull 's star, nothing but respect for MY president pic.twitter.com/BrwEjxf6In— madoggy (@MaddyBurke_) July 3, 2017
Бритни Спирс
stopped and cleaned @britneyspears' star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/aPnxAws0VO— lindsey (@lindxeyy) July 3, 2017
Группа Godzilla
stopped to clean his hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/YbvMbbkU3O— Li'l Stuffed Bull ��� (@bully_thelsb) July 3, 2017
Дэнни ДеВито
stopped to clean @DannyDeVito Hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/RYY2p3dlmw— biryani mamí (@suhnahlay) July 2, 2017