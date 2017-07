Американка отмыла звезду Трампа на Аллее славы

Дональд Трамп – второй президент США после Рональда Рейгана, удостоенный звезды на Аллее славы в Голливуде. Но не всем американцам это нравится (как и тот факт, что Трамп – глава государства), поэтому его звезду часто оскверняют.

Американка Макенна Гринвальд, наоборот, решила очистить ее от оскорбительных надписей. «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента», – написала девушка в твиттере, сопроводив запись хэштегом #МеняПравильноВоспитали.

На этот твит со словами благодарности откликнулся сын президента Эрик Трамп... а также десятки американцев, решивших пошутить над девушкой и ее необычным поступком. Фразой «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента» сопровождались фотографии со звездой Шрека, рэпера Pitbull, Бритни Спирс и других.

Pitbull

stopped by to clean @pitbull 's star, nothing but respect for MY president pic.twitter.com/BrwEjxf6In — madoggy (@MaddyBurke_) July 3, 2017

Бритни Спирс

stopped and cleaned @britneyspears' star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/aPnxAws0VO — lindsey (@lindxeyy) July 3, 2017

Группа Godzilla

stopped to clean his hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/YbvMbbkU3O — Li'l Stuffed Bull ��� (@bully_thelsb) July 3, 2017

Дэнни ДеВито