Создатели «Шерлока» снимут сериал про графа Дракулу

Стивену Моффату и Марку Гетиссу удалось превратить знаменитого детектива в одного из самых интересных и загадочных персонажей на современном телевидении. И теперь в BBC надеются, что сценаристы смогут вдохнуть новую жизнь в историю о трансильванском вампире графе Дракуле.

Авторы «Шерлока» напишут к сериалу сценарий (Моффат, кстати, только закончил снимать сериал «Доктор Кто»), а продюсированием займется Сью Верчью, которая тоже работала над адаптацией книг сэра Артура Конана Дойля.

Как и «Шерлок», это будет мини-сериал с эпизодами по 90 минут. Кто сыграет главную роль и в какую эпоху будут разворачиваться события пока что неизвестно.

Как сообщает Variety, это не первая за последние несколько лет попытка адаптировать роман Брэма Стокера. В 2013 году это пытались сделать для NBC продюсеры «Аббатства Даунтон» — шоу продлилось всего один сезон.