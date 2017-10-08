Новым Росомахой может стать сын Клинта Иствуда

Сегодня, в эпоху перезапусков и римейков, никого уже не удивляет постоянная смена актеров в роли любимых супергероев. Тем ценнее персонажи, остающиеся верными себе на протяжении десятилетий. Как, например, Росомаха из киноадаптаций Marvel – едва ли мы можем представить себе в роли этого могучего мутанта кого-то, кроме Хью Джекмана. Джекман не выходит из роли вот уже 17 лет: впервые он появился в роли Росомахи в фильме «Люди Икс» в 2000 году, а последний раз – совсем недавно, в «Логане» в марте 2017-го. «В последний раз» здесь можно воспринимать буквально: по сюжету, как мы помним, герой погибает, и история Росомахи подходит к концу.



Хью Джекман в роли Россомахи в фильме «Логан» (2017)

Едва Marvel отложит в долгий ящик историю одного из самых популярных своих персонажей – и хотя пока об этом не объявлено официально, рано или поздно нас ждет перезапуск истории о мутанте с адамантиновыми когтями. Пресса вовсю обсуждает, кто станет главным кандидатом на роль: естественно, в качестве одного из претендентов называют вездесущего Тома Харди.

О желании сыграть легендарного Росомаху заявил актер Скотт Иствуд («Отряд самоубийц», «Форсаж 8», «Тихоокеанский рубеж»), сын Клиента Иствуда, в интервью ComicBook.

Осталось всего ничего: дождаться новостей от самой Marvel.