В качестве иллюстрации использован объект, по востребованности сопоставимый с требовательностью президента РФ Медведева (по данным компании «Яндекс»)

У нас очень смешной президент — Медведев. Свою работу он видит в том, чтобы тыркать пальцем во все, что не работает, и требовать, чтобы это заработало. «У нас в стране коррупция, — строго говорит Медведев, — мы должны ее полностью ликвидировать к две тысячи кувырнадцатому году». «Мда, мда, мда», — согласно кивают озабоченные клевреты. «В стране плохо работаю суды, — хмурит бровки президент, — исправить и доложить». — «Мда, мда, мда». «В Махачкале убивают слишком много милиционеров». — «Мда, мда, мда». «У пенсионеров маленькие пенсии». — «Мда, мда, мда». «Стране нужны инновации». — «Мда, мда, мда». «Перестаньте воровать деньги на Олимпиаду». — «Мда, мда, мда, мда, мда, мда, мда, мда, мда…» В ответ на запрос «Медведев потребовал» «Яндекс» находит 6 миллионов страниц — ровно столько же, сколько на запрос «голые сиськи», а ведь «голые сиськи» — это чертовски популярный запрос.

Последний предмет президентской строгости — реформа МВД, заключающаяся (по большому счету) в сокращении численности милиционеров. Чтобы эта смелая идея привела хотя бы к минимальным результатам, я бы рекомендовал произвести количественное сокращение милиционеров на основании их качественного анализа, например, по двум приведенным ниже принципам:

1. Каждый раз, когда я вижу милицейский автомобиль, который вместе с другими автомобилями стоит перед красным сигналом светофора, меня не оставляет ощущение, что эта машина украдена. Я не верю, что обычный отечественный милиционер в ясном уме и твердой памяти по доброй воле согласится стоять вместе со всеми в очереди, вместо того чтобы проехать на красный, развернуться через двойную сплошную или припарковаться в третьем от бордюра ряду. Поэтому предлагаю: выявить всех милиционеров, останавливающихся на красный сигнал светофора, произвести их в генералы и поручить этим генералам подбор офицеров низшего звена. Говорю вам без всякой иронии: я не знаю никакого другого способа отличить хоть сколько-нибудь пригодного к службе милиционера от непригодного.

2. Еще один феномен: чем громче жалобы на финансовые условия милицейской службы, тем меньше на улицах милиционеров 48 размера. Может быть, есть смысл заказать Славе Зайцеву новую приталенную милицейскую форму и освободить от должности всех, кто в нее не влезет? Я понимаю, что живот над ремнем — это довольно косвенный признак коррупционера, но нельзя же увольнять людей с работы вообще без каких-либо оснований.

Вообще, реформировать МВД — это все равно что отнести к стоматологу покойника с плохими зубами: после процедуры он не станет ни здоровее, ни улыбчивее. Вместо этого хорошо бы вдохнуть немного жизни в самого усопшего, хотя бы с помощью тех мер, которые в начале февраля предложил Институт современного развития (чей попечительский совет возглавляет как раз Дмитрий Медведев): многопартийность, возвращение к прямым выборам, дерегулирование экономики… Но для этого от президента потребуется чуть больше, чем умение хмурить бровки и сучить ножками.