Дорогой Филипп,

Как ваши дела? Говорят, в России грядет революция? Пока настоящая жизнь проходит, похоже, мимо, я две недели назад переехала в Чикаго, осваиваюсь.

Здесь, почти как в России, люди на улицах не улыбаются, что само по себе облегчение. Много колоритных негров. Обещают суровую зиму со снегом, так что, думаю, вопрос ностальгии будет окончательно решен. Из достопримечательностей — неподалеку живут Опра и изобретатель жвачки Wrigley’s, мистер Ригли. Еще мы третьи в Штатах по количеству клопов. По всей Америке эпидемия — обезумевшие жители, атакованные клопами, упаковывают всю одежду в пластиковые пакеты, поджигают мебель, обклеивают щели входных дверей скотчем и выкидывают на улицы диваны. В газетах каждый день пишут статьи о том, как опознавать клопов по их какашкам.

Сюда мы ехали с другом на машине прямо из Орегона, свершив американский роад трип — проехали через семь штатов за девять дней. В Южной Дакоте я видела «Кукурузный дворец» — здание, художественно обклеенное кукурузными початками по периметру. Когда я подошла ко «дворцу», рабочие меняли фасад, рьяно отдирая кукурузины со стены, и мне сухое кукурузное семечко чуть не вышибло глаз.

В Вайоминге я видела кучу животных, начиная медведями гриззли и заканчивая полевыми собачками, которые выпалывают траву вокруг своих норок — чтобы лучше видеть. Там вообще было сложно ехать по шоссе, не наткнувшись на какого-нибудь бизона. Местные проезжают мимо, и останавливаются пофотографировать в основном китайцы (что заставило задуматься о тяжелой судьбе животных в Китае — мне говорили, что в какой-то момент там исчезли воробьи, потому что их съели). В «серединных» штатах Америки стены придорожных магазинов украшают отрезанными головами оленей и бизонов и готовят самый ужасный кофе в мире. Еще там много ковбоев, но все они или старые, или толстые (что разрушило мои романтические мечты о ковбоях).

Я ищу себе веселую работу в Чикаго. Из должностей, которые я рассматриваю — помощник дизайнера в фирме, производящей супердорогие бриллиантовые украшения, ассистент в компании Haute Hijab, изготавливающий модную одежду для мусульманок, и продавец в бесплатном магазине. Еще зовут администратором в собачий отель, но, боюсь, не потяну.

Если найдете свободную секунду — напишите, что там у вас происходит интересного. Кстати, я не так давно продуктивно посотрудничала с Эсквайром — прислала текст моего знакомого ученого о том, как он мечтает стать летающей белкой, но мое имя забыли упомянуть. Так проходит земная слава, я считаю. Прикрепляю к письму фотографии бизонов в разных стадиях жизни и смерти, и луговых собачек.

Хорошего понедельника,

Родина.