В моей жизни произошло важное, редкое и очень торжественное событие: я прочитал грандиозную русскую книжку, написанную современным, здравствующим автором. Теоретически, хорошие современные русские книги существуют (взять хотя бы романы Михаила Шишкина), но в реальной жизни они встречаются не чаще, чем черный трюфель в вологодском лесу. Я понимаю, что настоящие книголюбы покрутят сейчас в мой адрес пальцем у виска, потому что книжка вышла уже четыре года назад и получила в 2007 году премию «Большая книга». И я понимаю, что те, кому надо, уже давно ее прочитали, а кому не надо — того и с паяльником в руке не заставишь. Но раз уж Esquire из года в год пишет о Путине и о разных роскошных подштанниках, то почему бы один раз не написать и о чем-то стоящем.

Эта книга — как камень: безупречная, весомая и вечная. В ней очень ясно и просто объясняется, как жить в аду (гестаповском, ближневосточном или любом другом), как арабам ужиться с евреями, как христианам ужиться с мусульманами, как мужу ужиться с женой, как родителям ужиться с детьми (даже если дети — гомосексуалисты), как уместить в голове холокост (никак), как жить в мире противоборствующих религий, как жить в мире, игнорирующем бесценность человеческой жизни, как сделать простые выводы из сложных теологических споров, как стать хорошим человеком, как стать счастливым человеком, как простить богу все зло в мире и как сохранить личную свободу, будучи ежеминутно и накрепко прижатым к тысячам других людей, жаждущих личной свободы. Даже в коротком пересказе не удалось избежать высокопарности и пафоса, которых в книге нет и следа: там все объясняется просто, как прохожий объясняет дорогу в булочную. И знание это выдается в такой удобоваримой, легкопроглатываемой облатке, что стоишь с разинутым ртом и ждешь, когда в него положат что-нибудь еще.

Жанр книги — эпистолярный роман. Сюжет книги — художественно переработанная биография Освальда Руфайзена, еврея и католического монаха, который во время войны помог сотням евреев из белорусского гетто избежать отправки в концлагерь. Книга называется «Даниэль Штайн, переводчик». Автора зовут Людмила Улицкая. В мягком переплете на ozon.ru стоит 200 с небольшим рублей. И я вам серьезно говорю: если у вас хватает времени и денег на Esquire, лучше пойдите и купите эту книжку.