Краткое содержание предыдущих серий

Пэ гарантирует Кэ. Кэ обещает справедливость, потому что Сэ, Зэ и И будут править втроем. Пэ обманывает Кэ. Он не только не гарантирует, но прямо нарушает ее обещания, отдавая всю власть И. Чтобы напугать Сэ, он использует дело Ходорковского. Чтобы обезвредить Зэ, он делает так, что в Зэ могут попасть только несколько избранных партий, которые протаскивают туда убийц, а также девиц, жонглирующих булавами. А чтобы подчинить себе вышеупомянутое И, он (то есть Пэ) отменяет местное самоуправление, в результате чего чиновники мечтают понравиться не избирателям, а вышестоящему чиновнику, во главе которых — Пэ.

В стране наступает Пэ. В отсутствие независимого Сэ милиция массово превращается в преступников. Чиновники, не боящиеся Сэ и не нуждающиеся в признании избирателей, занимаются только коррупцией. Вынужденные искать себе пропитание члены Зэ с утра до вечера лоббируют любую прибыльную дрянь.

Краткое содержание последней серии

В стройную систему по уничтожению всего человеческого, разумного и доброго не вписывается собирательный образ Кашин. Собирательный образ Кашин старомоден и влюблен в Кэ. Глядя на Пэ, Сэ, Зэ и И, собирательный образ Кашин, мягко сказать, охуевает. Кашин бесстрашен. Он пишет про Пэ, про Сэ, про Зэ, про Химкинский лес и про Якеменко. В ответ благодарные читатели ломают Кашину ногу, пальцы, череп и челюсть в двух местах.

Наивные старомодные друзья Кашина (и я в том числе) подписывают письмо к Мэ (реинкарнация Пэ), в котором просят временно, в виде исключения, запустить им же разваленную систему справедливого Сэ. Мэ пророчески дает такое обещание за пару дней до того, как его об этом попросили. Наступает короткая дерьмовая гармония.

Краткое содержание будущих серий

Вчера я узнал, что об Олеге Кашине собирается написать журнал Harper’s Bazaar. А за день до этого меня попросили рассказать «кто виноват» и «что делать» сотрудницы журнала Grazia. Поэтому, специально для жителей самых изысканных, верхних, а потому в последнюю очередь затопленных дерьмом этажей, сообщаю: выход есть. Например, 10 ноября я получил письмо (см. скриншот). Авторы этого письма понимают, что ни Пэ, ни Мэ никогда не ответят ни «бэ», ни «мэ» на заданные им вопросы, если ласково, но настойчиво не подталкивать их в зад. Разумеется, добиться ответов будет непросто. Разумеется, ответы эти будут отписками, из которых проистечет миллион новых вопросов. Но это письмо мне нравится много больше, чем упомянутое письмо к Медведеву, потому что в нем разумные и свободные граждане не просто требуют от государства действий, но и начинают делать эту работу за него.

В каждом номере Esquire можно прочитать о людях, которые довели до ума что-то, что рассыпалось в криворуких объятиях государства: детский дом, хоспис, больницу, пожарную дружину… Людей этих много, но нужно их в тысячи раз больше, потому что буквально все валится у государства из рук. Все это добрые, справедливые и очень упрямые люди. И сталкиваясь с построенной Пэ системой, они вежливо, но настойчиво подталкивают ее в лоснящийся зад по направлению к выходу.