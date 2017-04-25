Вечером воскресенья, 23 апреля, после финального триста двадцать пятого спектакля «Черный русский», все причастные к постановке были приглашены на закрытый прием в честь завершения шоу. Еще одним поводом собрать команду, друзей и партнеров стали дни рождения создателей спектакля — режиссера Максима Диденко и продюсера Елены Новиковой.

В особняке Спиридонова впервые за время шоу сменили декорации, а главный зал, где происходила кульминационная часть шоу, стал концертной сценой. Вечер открыла продюсер шоу Дарья Золотухина в компании джазовых музыкантов, пока гости собирались и поздравляли друг друга с закрытием проекта.

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Максима и Лену пришли поздравить Ингеборга Дапкунайте, Галя Солодовникова, Кирилл Рихтер, Манижа, Светлана Доля и артисты Гоголь-центра Александра Ревенко, Риналь Мухамедов, Никита Кукушкин, исполнившие хореграфическо-вокальное поздравление под песню Алексея Рыбникова «Буратино». Брусникинцы Вася Буткевич, Игорь Титов и Вася Михайлов в папахах и платьях в русском стиле читали рэп в рамках поздравления от группировки «Опричники». Артем Ткаченко, Марат Домански, Василий Бриченко, Евгений Плиткин, Гладстон Махиб и другие артисты «Черного русского» станцевали для Елены эффектный танец под русскую народную обрядовую песню «Калинушка», замиксованную диджеем в техно-стиле, а Максима Диденко качали на руках и подкинули в воздух 37 раз.

Танцы как в последний раз, теплые и искренние слова-поздравления — «черно-русская семья», как здесь принято говорить, разошлась только под утро. Но это не грустное расставание. Все абсолютно уверены: впереди новые встречи и новые проекты команды.