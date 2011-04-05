Cейчас, когда Роланд Эммерих нервно курит рядом с видеорепортажами канала NHK, а члены апокалиптических сект назначили на 21 декабря 2012 года очередной эсхатологический пикник, самое время спросить: зачем все это было? Для чего были нужны тысячелетия войн, труда, земледелия, собирательства, строительства, изнасилований и великих географических открытий? Зачем были изобретены колесо, письменность, двигатель внутреннего сгорания, многоядерный процессор и одноразовые губки для обуви? Так вот, с сегодняшнего утра мною владеет подозрение, что вершина и конечная цель человеческого прогресса — это приложение GarageBand для айпэда.

Я серьезно. Во‑первых, я не вижу конкурентов. Ну не считать же вершиной эволюции чертовы атомные станции, ракету «Булава» или неработающий «Глонасс» на шее у путинского бобика? А во-вторых, с тех пор как любой чих в салфетку стал считаться уникальным произведением изобразительного искусства, только музыка с ее более взыскательным отношением к техническому мастерству художника оставалась тайным знанием, доступным посвященным. И вот теперь в эту тайную целомудренную келью проложена широкая многополосная магистраль!

Полдня я бренчал на разнообразных инструментах, складывал их в оркестры и услаждал свой непритязательный вкус примитивными, но полностью подвластными мне гармониями. Десятки гитар, барабанов, синтезаторов и прочих литавр плясали под мою дудку стройно и без фальши. Друзья мои, это чистое счастье! И, как все самое нужное и прекрасное в жизни, достается практически даром.

Я понимаю, что сверхпроводники и квантовые компьютеры сделают жизнь куда совершеннее, но не могу придумать еще хоть какой-нибудь нужный человечеству прибор. Телепортация, избавляющая от путешествий и прогулок на свежем воздухе? Сверхсветовые скорости, позволяющие загадить еще несколько планет? Миелофон, чтобы узнать, что тебя презирает твой кокер-спаниель? К черту!

Разве это не достойная для цивилизации цель: научить всякого, даже самого невзрачного человечка, извлекать божественные звуки, пребывающие в математической гармонии с Вселенной? Посмотрите: всего за 4 доллара и 99 центов тугоухие главные редактора дирижируют оркестрами, а годовалые дети импровизируют на фортепьяно не хуже Вана Клиберна. Если это удивительное изобретение оставляет вас равнодушным, то советую лечь на диван, накрыться с головой пледом и лежать в такой позе до 21 декабря.