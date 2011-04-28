На иллюстрации: первый подснежник, обнаруженный главным редактором в своем дворе

Весна!

(Всегда хотел так начать текст.)

Весна! Холодная колючая зимняя грязь уступила место жизнерадостной и куда более грязной весенней грязи. Из-под черного снега показались подснежники, окурки и первые робкие идиоты-мотоциклисты. На облюбованном московскими журналистами, артистами и алкоголиками Никитском бульваре открылась летняя веранда «Жан-Жака», на которой, в силу инфернального холода, сидит пока только главный редактор сайта Грани.ру Владимир Корсунский. У людей с некорректным восприятием действительности (см. рубрику «Достижения») начались сезонные обострения. Сквозь градообразующие тучи все чаще проглядывает теплое солнце, освещая редкие приметы оттепели — игриво сдвинутые на затылок ушанки женщин-милиционеров и давно оттертый с Литейного моста хуй, внезапно ставший главной всероссийской инновацией. Двухголовая державная птица тоже очнулась от зимней спячки и начала наперебой говорить противоположное, согревая либеральную публику надеждой на то, что это все-таки две разные птицы. Как и в хрущевскую оттепель, важнейшим персонажем вновь стал Юрий Гагарин (вот, например, арт-директор Esquire Максим Никаноров сообщил своей дочери, что один раз в год 12 апреля Гагарин на площади Гагарина поднимает руки вверх. В школе дочь подняли на смех, и для создания убедительных доказательств Максиму Юрьевичу пришлось расчехлять свой фотошоп). Юбки стали короче, лужи глубже, а оппозиционные колумнисты злее и оптимистичнее.

Самый, на мой вкус, весенний и вдохновляющий текст наговорил для клуба «Цвет ночи» и сайта openspace.ru журналист Олег Кашин. Смысл его выступления в том, что без всякой связи с чьей-нибудь злой политической волей Российская Федерация, по наблюдениям автора, последовательно движется к развалу на мелкие административные части. Не буду комментировать теорию Кашина — у него и без меня достаточно собеседников, вооруженных самыми разными аргументами, вплоть до металлических прутов. Скажу только, что мне нравится ее природоведческий тон. Без всякой конспирологии, без тайных механизмов и рычагов, без экономических предпосылок, но в духе пришвинских наблюдений за набухающими почками. Мне тоже кажется, что любой небоскреб из дерьма в один весенний день просто развалится на части, хотя трудолюбивые строители небоскреба и продолжают нахваливать его красоту и надежность. На то она и весна.