Рааас-цветаааали яблони и груши, Пааааплыли туманы над рекой…

«Начинаем праздничную трансляцию из сердца нашей Родины города-героя Москвы. Первыми на Красной площади появляются танки и самолеты, проданные ближневосточным и другим малообразованным режимам. Взламывая историческую брусчатку, мимо ГУМа плывут построенные для китайцев и индусов авианосцы. Задевая кремлевские звезды, по небу летят полчища вертолетов и истребителей. Многие из этих дорогостоящих предметов гордости оборонной промышленности скоро поступят на вооружение одному из наших предполагаемых противников, чье усиление потребует и нашего ответного усиления, и так до бесконечности! Ура, товарищи!»

Урааааааааа! Урааааааааааа!

Выыхааадииииила на берег Катюша, На высоооокий берег на крутой…

«Мимо здания Исторического музея проходит колонна дачных домиков и садовых участков, приобретенных офицерами военкоматов на взятки за уклонение от службы в армии. Посмотрите, как заботливо выстроены эти дома руками тех, кто не смог найти денег на взятку! Ура, товарищи!»

Урааааааааааааа! Ураааааааааа!

Выыыыхадила, песню заводила Прооо степнооого, сизого орла, Проо тааааво, каторава любилаа…

«На Красную площадь входят доблестные воины самых разных родов войск и служб специального назначения, отличившиеся во время спецопераций в Беслане и на Дубровке. В результате их блестящих действий на Дубровке погибло 174 заложника, а в Беслане — еще 330 человек, из которых 186 дети. Ура, товарищи!»

Ураааааааааааааааа! Урааааааааааа!

Про тавооо, чьи письма сберегла…

«На главной площади страны появляется многотысячная колонна пострадавших от неуставных отношений. Инвалиды, калеки, дезертиры, повесившиеся матросы и пропавшие без вести солдаты срочной службы дружно шагают бок о бок с матерями погибших в результате так называемого «неосторожного обращения с оружием». Во главе колонны — 19-летний призывник из Казани Радик Хабиров, вернувшийся домой в коме и с весом в 28 килограммов. Ура, товарищи!»

Урааааааааааааааааааа! Урааааааааааааа!

«А вот мимо Мавзолея идут моряки подводной лодки «Курск», которая «утонула» (© верховный главнокомандующий)».

Ураааааааааа!

Ураааааааааа!

«Слава русскому оружию, из которого всегда можно расстрелять унижающих тебя сослуживцев из нерусских республик!»

Слава!

Слаааава!

«Слава героям Великой Оте­чест­венной войны, ежегодно получающим от миллиардных оборонных прибылей стопятидесятирублевые прибавки к пенсиям!»

Ураааааааааа!

Урааааааааааа!

«Да здравствует распродажа принадлежащих министерству обороны особняков в центре Москвы!»

Ураааааааааа!

Ураааааааааа!

«Да здравствуют 20 триллионов рублей на новое оружие, которое пригодится только для проведения парадов!»

Даззздраааавстует!

Урааааааааааааа!

Урааааааааааааа!

Урааааааааааааа!

Урааа…

Как любит повторять одна важная московская деятельница фотографических искусств: «Ура-ура, в жопе дыра».