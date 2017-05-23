В субботу, 20 мая, в центре Москвы при поддержке группы компаний Insigma прошел Esquire Weekend. Гости мероприятия, переходя из зала в зал, в интерактивной форме знакомились с основными журнальными рубриками — «Правилами жизни», «Диалогами», «Музыкой» «Шедевром» и другими.

На Esquire Weekend пришли друзья, партнеры и читатели Esquire — всего около 3 000 человек. Среди гостей были замечены Ирина Горбачева, Павел Артемьев, Илья Бачурин, Даша Малыгина, Егор Пискунов, Дарья Шульга.

В зоне «Интервью» главный редактор Esquire Сергей Минаев в течение пяти часов беседовал с читателями журнала. Это был медиа-перформанс «В присутствии Минаева», и каждому, принявшему в нем участие, пришлось честно и откровенно отвечать на вопросы интервьюера. Происходящее записывалось на видео; ролик в ближайшее время будет доступен на сайте журнала esquire.ru.

С гостями в зоне «Диалоги» пообщались Сергей Капков, Кирилл Серебренников, Николай Усков и Сергей Евдокимов. В жанре паблик-тока спикеры и друзья журнала рассказали о своих новых проектах, обсудили настоящее и будущее медиа и поделились с аудиторией своим мнением по актуальным событиям.

За рубрику «Чтение» отвечали современные российские писатели Саша Филипенко, Дмитрий Глуховский и Александр Цыпкин. Они читали свои рассказы, обсуждали любимые книги и беседовали о том, куда движется литература.

Зону «Правила жизни» для Esquire организовал режиссер, номинант на «Золотую Маску» Талгат Баталов, а креативная студия «Сила света» помогла построить мультимедийную инсталляцию. Каждый час актеры московских театров зачитывали лучшие цитаты героев канонической рубрики журнала — Адама Драйвера, Мэрил Стрип, Ларса фон Триера, Канье Уэста, Бориса Гребенщикова и многих других.

Еще один зал в пространстве на Большом Ордынском переулке на время превратился в «Гардероб». Барберы спа-бутика для бритья The Art of Shaving ровняли бороды, компания Hamilton показала оригинальную и переизданную модель часов легендарной линейки Ventura, а бренд Azzaro разыграл в покер и блэкджек новый аромат для настоящих мужчин Azzaro Wanted.

В зоне «Шедевр» художник Дмитрий Морозов (:vtol:) представил робота Electropollock, который рисует на подвижном холсте в такт музыке. В зависимости от частоты и амплитуды звуков устройство меняет интенсивность подачи чернил и скорость и выводит на бумаге произведения в стиле знаменитого Джексона Поллока.

Первую ноту вечерней музыкальной программы взяли два музыканта и композитора — пианист Кирилл Рихтер и саунд-продюсер, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов. Каждый за своим роялем — Рихтер за черным, Севидов за белым — сыграли лучшие свои композиции в новом прочтении; вышел фортепианный эксперимент. Их сменил Иван Дорн, который только что выпустил 3-й студийный альбом OTD (Open The Dorn): на Esquire Weekend он отыграл диджей-сет с вокальными партиями. Первое московское выступление Дорна после выхода пластинки прошло дольше запланированного времени — покидать площадку не хотелось ни артисту, ни зрителям. Техническим партнером выступил бренд акустических систем JBL; Иван Дорн — амбассадор бренда.

Рубрику «Голод» представляли Владимир Мухин (White Rabbit Family), Тимур Абузяров (Cevicheria), Максим Ливси (Ferma Burger, Brisket BBQ), Эрве Курту (Nobu Dubai) Влада Лесниченко (винный консультант AQ Kitchen, ADRI), Наталия Шастина (винный эксперт компании MBG Wine), Илья и Андрей Ниценко («Праймбиф»). Они научили гостей готовить пастрами, севиче, чак-роллы, лобстеры и мраморную говядину, устраивать пэйринги и выбирать вино. Зону курировал гастрономический обозреватель Иван Глушков. Техническим партнером зоны выступил бренд JBL by HARMAN, а производитель итальянской бытовой техники Smeg предоставил оборудование.

Еду можно было попробовать не только в зоне «Голод». Свои блюда на фудмаркете фестиваля, органихованный на улице, представили гастробар LEVELDVA, перуанский ресторан Chicha, Bao+Bar, Huggis Pub & Kitchen и другие. В корнере «Праймбиф бара», партнера Esquire Weekend, предлагали бургеры и стейки из мраморной говядины. Гости запивали их артезианской водой от производителя «Калинов Родник».

Настоящим местом силы на Esquire Weekend стало пространство Johnnie Walker в лофте и внутреннем дворике, где гостям предложили новый летний микс Johnnie Walker Fizz. Ценности Джона Уокера в цитатах озвучил в зоне «Правила жизни» актер Павел Баршак, звезда фильмов «Прогулка» и «Ночной продавец».

На втором этаже особняка на Большом Ордынском работала еще одна гостиная — Greenfield — где гости попробовали изысканные вкусы чая из новой коллекции в пирамидках.

Система нагревания табака IQOS была представлена сразу в двух пространствах на Esquire Weekend. В шатре на свежем воздухе и в лофтовом пространстве мероприятия можно было попробовать на вкус жизнь без сигаретного дыма, пепла и продуктов горения и просто передохнуть между путешествием из зоны «Голод» в «Гардероб».

Партнер главной сцены фестиваля — ВТБ Private Banking — объединяет надежность крупного госбанка и гибкость, доступную только компактной и хорошо организованной структуре. Private Banking ВТБ — это индивидуальный подход, широкий спектр банковских и небанковских, инвестиционных продуктов и услуг, основная цель которых — обеспечение комфорта, надежности, удобства и безопасности. Гарантия полной конфиденциальности и минимум формальностей при обслуживании.

Организация Esquire Weekend легла на плечи агентства Journey, за музыкальную часть отвечала команда Unity, известные, в том числе, такими проектами как Heineken Bar, Jameson Irish Hood и «Пикник Афиши». Официальный трансфер для главных гостей обеспечил «АЦ Волгоградский»

Сразу после окончания фестиваля на месте бывшей шоколадной фабрики имени Марата компания Insigma начнет строительство квартала Ordynka. Планируется реконструкция исторического фасада, соседних усадеб и строительство клубных домов.