В конце мая Esquire впервые вышел за пределы печатных страниц и стал еще ближе к читателям. На нашем первом фестивале Esquire Weekend мы попытались оживить для вас самые интересные страницы журнала — с правилами жизни, шедеврами искусства и гастрономии, диалогами с интересными людьми — и искренне надеемся, что в тот день вы узнали чуть больше о том, как устроен Esquire, чем он живет и во что верит (а мы, как известно, выступаем за все хорошее и против всего плохого).

Как прошел закрытый показ фильма Резо Гигинеишвили «Заложники» для друзей Esquire
Далее Как прошел закрытый показ фильма Резо Гигинеишвили «Заложники» для друзей Esquire
Как прошел IQOS Cinema Cocktail
Далее Как прошел IQOS Cinema Cocktail

Сергей Капков, Кирилл Серебренников, Николай Усков и Сергей Евдокимов рассказали о том, что происходит вокруг нас «здесь и сейчас». Актеры «Гоголь-центра» озвучили «правила жизни», притворяясь то Кристофером Уокеном, то Илоном Маском, а писатели Саша Филипенко, Дмитрий Глуховский и Александр Цыпкин дали оценку будущему литературы. Владимир Мухин, Тимур Абузяров и другие шефы и эксперты попытались утолить голод: они учили готовить и выбирать вино. Антон Севидов и Кирилл Рихтер сыграли в классики на рояле, а Иван Дорн пошел от обратного и включил диджей-сет.

Тех, кому не удалось побывать на фестивале, мы призываем смотреть видео и готовиться к следующему Esquire Weekend. А тех, кто был, — вспомнить, как это было.

Видео: Sinner Lab

Благодарим за организацию фестиваля агентства Journey и Unity.