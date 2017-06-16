Esquire Weekend уже прошел, а диалоги остались: смотрите видеоверсии разговоров о насущном на первом фестивале журнала Esquire.

1. Кирилл Серебренников

Руководитель «Гоголь-центра» рассказал о «травмах и слезах», которые сопровождают творческий процесс любого художника, и о том, хотелось бы ему занять кресло министра культуры России.

Читать: очерк о Кирилле Серебренникове из мартовского номера Esquire (cover story).

2. Сергей Капков

Сергей Капков вспоминает свою работу на посту министра культуры Москвы, оценивает состояние Парка Горького, а также рассуждает о растущем поколении хипстеров и столичном благоустройстве «асфальта и кирпича».

Как прошел закрытый показ фильма Резо Гигинеишвили «Заложники» для друзей Esquire
Далее Как прошел закрытый показ фильма Резо Гигинеишвили «Заложники» для друзей Esquire
Как прошел IQOS Cinema Cocktail
Далее Как прошел IQOS Cinema Cocktail

Читать: диалог главного редактора Esquire Сергея Минаева с Сергеем Капковым из майского номера.

3. Николай Усков

«Как историк, я люблю сидеть в партере в удобном кресле и наблюдать, как другие страдают на сцене. Мне это больше нравится», — так Усков ответил на вопрос, почему он, зная о бизнесе все, не хочет попробовать себя на этом поприще. Кроме того, главный редактор Forbes рассказал о своей миссии в журнале, о тщеславии и признании.

4. Сергей Евдокимов

«У нас на всю страну одна Земфира, одна Пугачева, один Кремль, один режиссер. И каждая единица находится на вершине своей пирамиды», — генеральный продюсер Нового канала Украины о проблемах политики, литературы, кино и телевидения.

Читать колонки Евдокимова на Esquire: «Трампацанки», «Бардак обмана», «Открытое письмо Владимиру Владимировичу».

5. Александр Цыпкин

Писатель, который «хочет быть номер 1 во всем», призывает гостей Esquire Weekend смириться с собственными пороками и жить счастливо.

Читать рассказы Александра Цыпкина: «Этюд спортивно-бордельный», «Окно».

6. Дмитрий Глуховский

У писателя, известного в первую очередь своими фантастическими книгами, в этом году вышел первый реалистический роман под названием «Текст». На сцене Esquire Weekend Глуховский рассуждает о том, каково быть заложником своего амплуа.

Читать на Esquire: главу из нового романа Глуховского «Текст».

Слушать на Esquire: рассказ Глуховского «Танго» в озвучке актера Сергея Чонишвили.

7. Саша Филипенко

Молодой писатель Саша Филипенко — один из 12 «апостолов» февральского номера Esquire. Раньше писал «самые несмешные шутки Саше Цекало» в программе «Прожекторперисхилтон», а в этом году выпустил уже свой четвертый по счету роман «Красный крест».

Читать на Esquire: главу из романа «Красный крест».