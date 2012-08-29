Вторник, 14 августа 2012 года, был самым обычным днем. Все главные события лета либо уже случились, либо им только предстояло случиться. Большинство людей, задержанных по делу о беспорядках на Болотной, уже месяц или неделю как решено было оставить за решеткой до конца осени, а до оглашения приговора Pussy Riot было еще три дня. Мост к острову Русский уже успели несколько раз открыть — для Дмитрия Анатольевича Медведева, пешеходов, велосипедистов, автомобилистов — и почти столько же раз закрыть, а саммит АТЭС, к которому его строили, должен был состояться только через две недели. Марсоход Curiosity уже приземлился, Олимпиада и чемпионат Европы по футболу закончились, а частицу, похожую на бозон Хиггса, открыли. Гражданская война в Сирии и не думала заканчиваться, 600 млн индусов уже лишились на двое суток электричества, а Госдума и Совет Федерации уже ушли на каникулы, приняв очередной пакет несовместимых с жизнью в России законов, и вернуться к этому занятию им предстояло только через месяц. Даже Шри-Ланка и Сан-Марино уже установили дипломатические отношения, а России еще только через неделю предстояло официально вступить в ВТО.

И вот, в этот самый обычный день случилось следующее. Русская православная церковь заявила, что игумен Тимофей, настоятель храма Пророка Илии в Обыденском переулке, который попал в аварию за рулем машины BMW Z4, дейст­вовал как частное лицо, и церковь за него не отвечает (примерно то же самое заявляло министерство внутренних дел, когда майор милиции Евсюков устроил бойню в магазине). Выяснилось, что калининградские чиновники выдавали своих детей за инвалидов, чтобы те могли поступить в институт, в Назрани был взорван винно-водочный магазин, президент Чечни Рамзан Кадыров дал урок конституционного устройства нашей страны губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву, а уральские заключенные начали голодовку из-за жестокости администрации ИК №6 города Копейска. И так далее. Кажется, в этот день в России было только два приятных события — ушел в отставку мэр города Химки Владимир Стрельченко, а полиция принесла извинения Ильнуру Шарапову и Николаю Помещенко, задержанным на Болотной при игре в петанк (но ведь 4 августа их задержали, и это тоже была новость).

От количества и регулярности подобных новостей плавится мозг, и почему-то тянет писать стихи. Например, в тот самый день 14 августа получились такие:

Глава Газпрома Миллер займется скачками и тотализаторами.

Республиканцы в США определились с ключевыми ораторами.

Петербургские чиновники засудили 98-летнюю женщину, ветерана тыла, за большую пенсию.

Нельсон Вальдес в шаге от перехода в «Валенсию».

На Долгоозерной улице местные жители почувствовали запах газа.

Судят молодого человека, унизившего в сети «В Контакте» уроженцев Африки и Кавказа.

Подозреваемый в подготовке покушения на Путина угрожает судьям суицидом.

Кэти Перри потрясла аквапарк своим видом.

В РПЦ расценили участие Охлобыстина в «Правом деле» как нарушение церковных канонов.

Правозащитники выступили против доплат полицейским за раскрытие наркопритонов.

А 9 августа — такие:

Рогозин о Мадонне: бывшая блядь стремится читать лекции о морали.

В МВД выяснили, что иконы из Сретенского монастыря не крали.

Сильно помятый чиновник из Мурманска сбежал из гостиницы в Петербурге, не заплатив.

ТТК до конца года продаст свою 90-процентную долю ФК «Локомотив».

А 1 августа — такие:

Геннадий Онищенко запретил банкам принудительно страховать клиентов.

Узбеки останутся без мобильного интернета из-за абитуриентов.

Немецкие археологи раскопали гробницу майянского принца.

В Купчино задержан русский на литовской иномарке с документами на украинца.

А 18 июля — такие:

Опубликован список окончательных заявок на Олимпийские игры.

В цирке представят новую программу — «Суматранские тигры».

Порнозвезды выступают против детской порнографии.

Патрисия Каас показала интимные фотографии.

В Латвии подсчитали количество священников.

Архивы страховщиков оказались в руках мошенников.

Работы на турецком участке «Южного потока» могут начаться к концу года.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода.

Все эти стихи на самом деле не написаны, а составлены при помощи компьютерной программы из реальных заголовков РИА «Новости», «Ленты.ру», «Газеты.ру», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», «Московского комсомольца» и десятков других изданий. В них не изменено ни одно слово. С сегодняшнего дня такие стихи будут ежедневно появляться на сайте в разделе «Новости».