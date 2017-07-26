Литературные завтраки Esquire в «Кофемании» уже стали традицией: третий год утро наших читателей начинается не только с кофе (или чая — кому что по вкусу). Трумен Капоте, Владимир Сорокин, Джонатан Лителл, Евгений Водолазкин, Паоло Соррентино — с их новыми произведениями можно ознакомиться в любом заведении сети.
Чтобы отметить выход литературного номера, Esquire совместно с Картой Развлечений Visa банка «Открытие» 25-го июля собрал партнеров и рекламодателей на завтрак в ресторане «Гранд Кофемания».
Главный редактор журнала Сергей Минаев зачитал эссе «Разрешение на отцовство» Фредерика Бегбедера, его заместитель Сергей Яковлев познакомил гостей с рассказом Паоло Соррентино «Ливио Каза», а специальный приглашенный гость, молодая актриса театра и кино Стася Милославская прочитала рассказ Чака Паланика «Литературный призрак».
За настроение гостей отвечал премиальный бренд Taittinger.