Поводов собраться 24 августа в ресторане 23 Tolstoy было несколько: во‑первых, в России появилась новая модель часов Marine Torpilleur от Ulysse Nardin, во‑вторых, в печать ушел свежий музыкальный номер Esquire и, наконец, состоялось официальное открытие гастрономического проекта 23 Tolstoy.
Вечер в компании лучших людей столицы начался с выступления главного редактора Esquire Сергея Минаева. Он представил новый номер с Дейвом Гааном на обложке, а также поблагодарил гостей и партнеров мероприятия. Затем слово взяли представители бренда Ulysse Nardin Матье Аверлан и Максим Андрианов — они рассказали о новой модели часов из коллекции Marine Chronometer, которые идеально подойдут тем, кто считает себя капитаном собственной судьбы и любит открывать новое каждый день.
Одними презентациями дело не ограничилось: гостей вечера угощали блюдами из специального меню от шеф-повара ресторана Василия Аданькина и напитками от компании MGB Wine — и все это под музыку пианиста и композитора Кирилла Рихтера и DJ-сет Николы Мельникова.
Свой вечер в 23 Tolstoy провели Илья Бачурин, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков, Тимур Родригез, Сергей Калюжный, Артем Королев, Александр Рогов, спортсмены Анна Сидорова и Дмитрий Соловьев и другие.