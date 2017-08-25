Поводов собраться 24 августа в ресторане 23 Tolstoy было несколько: во‑первых, в России появилась новая модель часов Marine Torpilleur от Ulysse Nardin, во‑вторых, в печать ушел свежий музыкальный номер Esquire и, наконец, состоялось официальное открытие гастрономического проекта 23 Tolstoy.

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Вечер в компании лучших людей столицы начался с выступления главного редактора Esquire Сергея Минаева. Он представил новый номер с Дейвом Гааном на обложке, а также поблагодарил гостей и партнеров мероприятия. Затем слово взяли представители бренда Ulysse Nardin Матье Аверлан и Максим Андрианов — они рассказали о новой модели часов из коллекции Marine Chronometer, которые идеально подойдут тем, кто считает себя капитаном собственной судьбы и любит открывать новое каждый день.

Одними презентациями дело не ограничилось: гостей вечера угощали блюдами из специального меню от шеф-повара ресторана Василия Аданькина и напитками от компании MGB Wine — и все это под музыку пианиста и композитора Кирилла Рихтера и DJ-сет Николы Мельникова.

Свой вечер в 23 Tolstoy провели Илья Бачурин, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков, Тимур Родригез, Сергей Калюжный, Артем Королев, Александр Рогов, спортсмены Анна Сидорова и Дмитрий Соловьев и другие.

Сергей Минаев, главный редактор Esquire

Матье Аверлан, международный директор по продажам Ulysse Nardin

Максим Андрианов, глава российского представительства Ulysse Nardin

Максим Андрианов, Виктория Минакова и Матье Аверлан (UlysseNardin)

Кирилл Рихтер

Дмитрий Дудинский (D2 Marketing Solutions)

Виктория Белвортси (Esquire) и Лика Рассомахина

Александр Рогов

Павел Бобров (LVMH Moet Hennessy Rus)

Юлия Шарапова (Матч ТВ), Павел Занозин (Матч ТВ), Лена Шестакова (Esquire), Анна Сидорова (чемпионка Европы по керлингу) и Дмитрий Соловьев (олимпийский чемпион по фигурному катанию).

Екатерина Крылова (Esquire) и Валерия Чекалкина

Александра Федорова

Тони Хайдаров (23 Tolstoy)

Татьяна Абрамова

Сергей Минаев

Никола Мельников

Егор Корешков

Тимур Родригез

Дмитрий Чеботарев с супругой и Александра Третьякова (Sila Sveta)

Анна Гвасалия (Vladey)

Александр Тихонов (ММОМА) и Екатерина Тихонова (SPLASH Agency)

Надежда Сысоева и Илья Бачурин

Антон Лаврентьев

Мария Погребняк