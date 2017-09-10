С сентября этого года инновационный IQOS начал проводить специальные закрытые кинопоказы для своих клиентов и друзей. Первый вечер в таком формате гости провели в компании главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева.

Как прошел закрытый показ фильма Резо Гигинеишвили «Заложники» для друзей Esquire
Далее Как прошел закрытый показ фильма Резо Гигинеишвили «Заложники» для друзей Esquire
Как прошла совместная вечеринка Esquire & Ulysse Nardin
Далее Как прошла совместная вечеринка Esquire & Ulysse Nardin

Во флагманском бутике IQOS в ТРЦ «Атриум» известный писатель и телеведущий обсудил современный кинематограф и одну из самых интригующих кинокартин 70-го Каннского кинофестиваля — «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Фильм взял в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».

Сергей Минаев поделился с гостями своим опытом работы в кино в качестве сценариста и актера, а также рассказал о своих текущих проектах и любимых фильмах и режиссерах.