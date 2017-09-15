14 сентября журнал Esquire собрал друзей и партнеров в галереях «Времена года» на закрытый показ фильма Резо Гигинеишвили «Заложники». Мировая премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале, а российская — на сочинском «Кинотавре», жюри которого присудило «Заложникам» сразу две награды: за лучшую режиссуру и лучшую операторскую награду.

В рамках вечера состоялся public talk с участием Резо Гигинеишвили и главного редактора Esquire Сергея Минаева. Сам показ прошел в кинотеатре «ВРЕМЕНА ГОДА Синема Люкс».

Специальным гостем мероприятия стал актер Иракли Квирикадзе, сыгравший в «Заложниках» одну из главных ролей. За тем, чтобы гости не остались голодными, следили представители ресторана Spettacolo, подготовившего итальянские закуски и напитки.

Мероприятие посетили Алексей Марков, Серафима Низовская, Мария Ахметзянова, Алена Рудовская, Анастасия Уколова и другие.

Иракли Квирикадзе

Серафима Низовская

Анастасия Уколова

Мария Ахметзянова

Мария Иващенко

Резо Гигинеишвили и Сергей Минаев

Алексей Марков

Алена Рудовская

Екатерина Крылова (Esquire)