Газовый баллончик, замаскированный под помаду, — один из товаров, которыми в Нью-Гэмпшире торгует Джен Коффи, автор книги «Ножи, помада и свобода». Другие детали из жизни «Свободного штата» можно посмотреть здесь.
В одном из самых маленьких штатов Америки живет маленький свободолюбивый народ. Эти люди бежали сюда от тирании властей в других штатах, которые давили их налогами, заставляли пристегиваться в машине, не давали вступать в однополые браки и носить оружие. Теперь они избираются в местные органы власти и борются за свободу на своей новой родине. За 10 лет проект «Свободный штат» собрал в Нью-Гэмпшире больше тысячи либертарианцев, в перспективе их должно стать 20 тысяч.
Со стороны это выглядит немного нелепо. Сотни человек из года в год бросают работу, дома и едут куда-то на север, чтобы менять жизнь в штате с населением почти в полтора миллиона. Но на переселение в Нью-Гэмпшир у них есть сто одна причина. Для привлечения новых колонистов жители «Свободного штата» составили специальный список. Вот лишь некоторые его пункты.
Начнем с самого простого. Причина №49: «Средний доход домохозяйства в Нью-Гэмпшире составляет $63 942 в год — самый высокий показатель в США». В
Причина №11: «Нью-Гэмпшир — один из четырех штатов, конституция которых защищает право на революцию». В
Причина №41: «Местные выборы — внепартийные». Для либертарианцев, которые не входят ни в одну из двух основных партий США, это вопрос принципиальный. В России куда более принципиальный вопрос — как сделать так, чтобы выборы не были однопартийными, но единственную организацию, которая пытается за этим следить — негосударственную ассоциацию «
Причина №94: «Население штата относится к самым толерантным в США. 73% жителей считают, что люди, исповедующие другие религии, тоже могут обрести вечную жизнь после смерти».
Причина №24: «14 человек, представляющих интересы «Свободного штата», заседают в нижней палате законодательного собрания Нью-Гэмпшира». На 450 депутатов Госдумы едва ли наберется и четыре человека, которые представляют хоть чьи-то интересы, кроме собственных.
Причина №2: «В штате нет налога на личные доходы». В России он есть, и депутаты вот-вот примут
По всему получается, что нужно срочно переезжать в нью-гэмпширский «Свободный штат», или Шир, как его называют сами колонисты. Джон Рональд Руэл Толкин не только дал самое точное определение российской бюрократической системы («Гоблины — не злодеи, у них просто высокий уровень коррупции»), но и подсчитал, что площадь Хоббитании, то есть Шира, составляет 47 тысяч квадратных километров — ровно столько же, сколько Москва и Московская область вместе взятые и чуть меньше, чем Астраханская или Смоленская области. Может, не надо никуда ехать, а попробовать прямо здесь? «Свободный штат, — говорят его жители, — это не столько физическое место, сколько идея». Шир может быть где угодно.