История нового Esquire началась год назад, когда главным редактором стал Сергей Минаев. У журнала появились новые герои, — мы начали с проекта «12 апостолов нового времени» и не прогадали, — новые рубрики, темы, свой первый городской фестиваль и многое другое. Привычка смотреть в будущее за год никуда не делась, поэтому 4 декабря в Электротеатре «Станиславский» на вечеринке ESQUIRE NEW SEASON мы не только отчитались о проделанной работе, но и рассказали о планах на 2018-й.

Сергей Минаев на большом экране продемонстрировал главные достижения Esquire. В первую очередь, это наши обложки, на которых в течение года появлялись самые актуальные герои — Джуд Лоу, Сергей Лавров (впервые в истории глянца), Сергей Шнуров, Дэйв Гаан (обложку специально для Esquire снял знаменитый Антон Корбайн) и Ксения Собчак, как раз объявившая о своих президентских амбициях. В сентябре розничные продажи журнала выросли более чем на 30%, аудитория читателей, по данным медиаметрики, увеличилась на 12%.

Аудитория сайта тоже выросла — более чем в два раза. Покорять digital-Олимп дальше мы будем уже с новым esquire.ru — 4 декабря состоялась презентация нового сайта. Генеральным спонсором перезапуска выступил бренд Dior с ароматом Sauvage.

Марина Жигалова-Озкан и Мария Комарова, СЕО Independent Media

Еще одно большое достижение прошлого года — фестиваль Esquire Weekend, хедлайнером которого был Иван Дорн. Заместитель главного редактора Сергей Яковлев рассказал о планах организовать на втором Weekend'е отдельную музыкальную сцену, привезти международную звезду, увеличить количество гостей и запустить еще больше интерактивных зон.

Марина Жигалова-Озкан, Оксана Лаврентьева, Рясова Ксения, президент Finn Flare

Литература всегда была важной составляющей Esquire, и в будущем году мы поставили себе амбициозную цель возродить короткий жанр — вдохновившись опытом американских коллег, планируем запустить литературную премию Napkin Prize.

На презентации нового сезона для наших гостей сыграла группа «Моя Мишель». Партнером мероприятия стал Bombay Sapphire.

Как прошла вечеринка Esquire New Season

Успехам Esquire в этот вечер радовались Оксана Лаврентьева, Марина Жигалова-Озкан, Кирилл Рихтер, Антон Севидов, Александра Ревенко, Янина Студилина, Никита Кукушкин, Максим Диденко, Мария Шумакова, Найк Борзов, Илья Глинников, Светлана Камынина и многие другие.