ДЕКАБРЬ

Ксения Собчак, только что объявившая о своем выдвижении в президенты, снялась для обложки Esquire и поговорила с главным редактором Сергеем Минаевым о том, куда женщина готова повести страну. Читать полностью.

Сергей Минаев: Твои первые шаги на посту президента России?

Ксения Собчак: Распустить к чертовой бабушке Государственную думу — первое, что надо сделать. Новые выборы, парламентская республика.

Сергей Минаев: То есть ты говоришь: я в борьбе с Навальным, Бузовой, Жириновским, Зюгановым и Путиным выиграла, вырвала пост президентства. И первое, что ты хочешь, — ограничить президентскую власть?

Ксения Собчак: Я иду не за властью. Я иду за свободой.

НОЯБРЬ

В этом году Андрей Малахов спустя 25 лет работы ушел из Первого канала. В интервью Сергею Минаеву он рассказал о новом шоу на «России 1» и о том, что он написал в письме Константину Эрнсту. Читать полностью.

Сергей Минаев: Ты молодой успешный миллионер, ведущий, и эти простые несчастные люди, которые приходят к тебе в студию, — у вас же ничего общего нет.

Андрей Малахов: У нас есть общая страна.

С.М.: У вас очень разные страны. У нее пельмени дороже на 38 рублей, а у тебя вопрос, какое искусство повесить на стену. Как вы сходитесь? Ты — небожитель, глянцевый, красивый человек, которого она видит только по телевизору, и вот она в этом телевизоре оказывается.

А.М.: Этот глянцевый, как ты говоришь, человек помогает ей достучаться до местных властей и рассказать им о том, как ей живется, и почему у нее нет света или пандус для ее ребенка-инвалида не могут сделать десять лет.

С.М.: Выходит, ты ощущаешь себя посредником?

А.М.: Скорее всего, да.

ОКТЯБРЬ

Колумнист Esquire Владимир Гуриев написал смешной текст о том, как сохранить обаяние, оставаясь неприятным человеком, а также влияют ли занятия спортом на умение вовремя закрывать рот. Читать полностью.

«Я заметил, что людям кажутся обаятельными те, кто уверен в себе и доброжелателен. Рост и внешность тоже не помешают, но тут уже кому что досталось. А первые два качества были похожи на такие, которые со временем можно в себе развить. План был понятен. Оставались мелочи: обрести уверенность в себе и полюбить окружающих. Поскольку к первой проблеме я не очень понимал, как подступиться, я сразу решил полюбить людей, думая, что это проще. Разумеется, это оказалось не так. Если у вас есть выбор — полюбить окружающих или сельдерей — смело выбирайте сельдерей».

Перед премьерой «Матильды» Сергей Минаев выяснил у Алексея Учителя, кому не дает покоя Николай II. Читать полностью.

Сергей Минаев: С Поклонской вы встречались?

Алексей Учитель: Да, у нас была одна небольшая, «историческая» встреча. 12 июня, в День России, в Кремле. Меня попросили подойти к ней — в надежде, что мы помиримся. Целая процедура была проделана. Подошел я к ней вместе с Владимиром Мединским. Поздоровались. И министр культуры стал на телефон нас снимать — это же историческое событие. И она цыкнула.

С.М.: На него?

А.У.: Да. Сказала, прекратите, что вы делаете, вы это выложите потом в интернет. Он спрашивает: и что? А она: не нужно нас снимать вместе.

СЕНТЯБРЬ

Октябрьский номер с Дэйвом Гааном на обложке стал самым продаваемым в 2017 году. Как он прошел путь от малолетнего преступника до фронтмена группы Depeche Mode, читайте по ссылке.

— Когда я представляю, как буду стоять на сцене в свои семьдесят, меня охватывает ужас, — говорит Гаан. — Это действительно пугает. Когда я думаю о будущем, представляю, как гуляю по пустынному пляжу с Дженнифер и парой собак — и я с бородой по самые яйца.

АВГУСТ

В нашем литературном номере впервые был напечатан отрывок из последнего романа Трумена Капоте «Отвеченные молитвы», а писатель Владимир Сорокин написал специально для нас рассказ «В поле».

ИЮЛЬ

Я выступаю в роли рекламного агентства полного цикла. Даже не так, это рекламное агентство, которое работает при заводе. И завод называется «Ленинград».

Ксения Раппопорт — женщина, которую мы любим. Она получает главные кинопризы в паре с Колином Фертом и Брэдом Питтом, играет классику в театре и помогает детям-бабочкам. И если бы не последнее, давно бы перестала позировать перед фотокамерой. Читать полностью.

ИЮНЬ

Помню, как мать тащила меня за шиворот, а я орала: «Не пойду на проклятую фигурку!» Потом помню, как стала это любить. Качусь зимой, снежок падает, а я делаю круги на льду и чувствую, что не прилагаю для этого никаких усилий, держу спинку и думаю: «Надо же, какая я красивая».

МАЙ

Министр иностранных дел Сергей Лавров впервые в истории глянца появился на обложке Esquire. Он рассказал, почему политическая ситуация сегодня хуже, чем во времена Рейгана, как он держит удар последние 23 года и о чем думает, когда переговоры заходят в тупик. Читать полностью.

Иван Дорн в fashion-съемке для Esquire. Смотреть полностью.

АПРЕЛЬ

В этом году ведущие юмористического шоу «Прожекторперисхилтон» вернулись в эфир после пятилетнего перерыва. По нашей просьбе они попытались отгадать, что скрывается скрывается за заголовками Esquire. Читать полностью.

Виктория Исакова — женщина, которую мы любим. Чаще, чем на экране, увидеть ее можно разве что на театральных подмостках или митингах протеста. Она любит фотографироваться для Instagram, но никогда не выкладывала свои снимки в ванной.

МАРТ

Театральный режиссер номер один стал героем мартовского номера Esquire. Спустя два месяца в «Гоголь-центр» пришли с обысками — так началось громкое дело «Седьмой студии» о хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Серебренников сейчас находится под домашним арестом.

Везде есть мудаки, и везде есть люди социально безответственные. Везде проблемы с коммуникацией. Нет проблем в России, которых нет в Европе. Нет проблем в Европе, которых нет в России. Если уедешь, свой ад все равно будешь носить с собой.

Правила жизни Любови Успенской.

Могу включить свою песню на весь дом и слушать ее неделю.

ФЕВРАЛЬ

Russian Anonymous Marketplace — старейший магазин по продаже наркотиков в «глубоком интернете». За пять лет его «кладмены» напичкали улицы российских городов закладками с психоактивными веществами. Esquire выяснил, кто эти люди, что за ними стоит и как попасть на темную сторону Луны. Читать полностью.

Esquire выбрал 12 героев нового времени — героев в разных сферах, каждый из которых изменит будущее.

рэпер Хаски

программист Артем Кухаренко

журналист Михаил Зыгарь

художник Аслан Гайсумов

актер Александр Паль

кинорежиссер Иван И. Твердовский

режиссер Максим Диденко

шахматист Сергей Карякин

композитор Кирилл Рихтер

повар Владимир Мухин

биолог Ирина Алексеенко