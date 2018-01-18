Парни!

Вас сейчас примутся обсуждать, потом судить судом общественности, потом взрослые дяди и тети будут читать вам морали, возможно, вас даже вызовут на ковер к губернатору, чтобы он под телекамеры смог рассказать, что он главный поборник нравственности. Потом, возможно, вас отчислят.

Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тети — это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству. Они это говорят, начиная с 1986 года.

Всерьез никого из них не волнует ни мораль, ни нравственность. Эти люди с одинаковым усердием топили за КПСС, потом за демократию, теперь топят за скрепы. Как это возможно делать искренне? (спойлер: никак).

Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато (посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в РФ она занимает). Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний — тоже тяжелый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодежь — это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет.

Я не считаю, что ваше видео украшает вас как мужчин, но то, что оно не мешает вам в будущем стать отличными пилотами — совершенно точно. И уж, конечно, ничьих чувств оно не оскорбляет и образ училища не порочит.

Совет родителям: если за видео вашего ребенка направят на медицинское обследование, забирайте его из этого учебного заведения. Не позволяйте унижать своих детей.

Ну, и чтоб два раза не вставать: