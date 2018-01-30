принято считать, что Россия — страна мистическая. Причем эта русская мистика причудливо сплетается из язычества, оккультизма, православия и других религий, а еще — самой примитивной веры человека каменного века в молнии, сглаз, порчу и мумиё.

Русская мистика ежедневно встречает нас то деревянной жабой с монетами во рту, то денежным деревом, произрастающим в бухгалтерии. Она смотрит на нас с календаря ретроградного Меркурия в кабинете директора по маркетингу, подмигивает Ганешей с мони- торов в отделе логистики.

Недавно в разных телеграм-каналах обсуждались истории про безумных теток из отделов HR, принимающих на работу согласно гороскопу — насколько знак соискателя совместим со знаками других сотрудников компании (для склада, например, очень важно, как Козерог будет тащить ящики до Рыб этажом выше). А при одном руководителе медиахолдинга работала бабушка, без которой не принимались важные решения. Занималась она в основном вычислением, от кого из сотрудников исходит злая энергия. Однажды на стене в туалете она прочитала проклятие и принесла туда «животворящую калину». Вспомнили даже Владимира Яковлева, который в «Сноб» набирал по принципам соционики (Гамлета и Вольтера в один отдел не сажать).

Но бухгалтерия, охранники и маркетологи всего лишь видимая часть айсберга. Я знал банкира, который, сдвинувшись на мистике, при первом знакомстве с человеком смотрел на него через молочный нефрит (камень помогал понять, врет ли собеседник). Банкир впоследствии сбежал с деньгами вкладчиков. Или вот был один бизнесмен, подозреваемый в трех заказных убийствах. На переговорах он всегда держал под столом большой стеклянный шар, который «от дурной кармы избавлял», а иногда, видимо, прихватывал с собой и киллера, чтобы карму почистить.

Офис одной из корпораций располагался на верхнем этаже башни в Москве-Сити. Приемная руководителя (назовем его Иван Иваныч) была организована по принятой тогда схеме «православие, самодержавие, доходность»: на одной стене — грамоты от министерств и ведомств за вклад во что-то там, напротив — иконы и ордена РПЦ и чуть поодаль — диплом о получении престижного западного MBI в металлической рамке. Иван Иваныч в идеально скроенном костюме быстро передвигался по кабинету, перебирая четки и разговаривая по мобильному телефону. Он не просто соответствовал своему офису, он был вишенкой на торте пространства. Разве что одно «но»: Иван Иваныч был босой. Закончив разговор, он встал напротив меня, скрестил руки на груди и, заметив мой недоуменный взгляд, молвил: «Третьи лунные сутки. Энергии земли меньше в этом цикле. Приходится постоянно добирать».

Судя по тому, что офис находился на 36-м этаже (108 м), ноги Иван Иваныча представляли собой длинную корневую систему наподобие винограда. Вот он стоит и пробивает конструкции Москвы-Сити в поисках энергии, подобно лозе, что врастает в меловые почвы в поисках воды.

— Мне обувь тоже снимать? — попытался прощупать космогонию я.

— Не, я ж говорю, третьи лунные сутки, энергии все равно на двоих не хватит!

— Это да! — честно говоря, я совсем не знал, что в таком случае следует отвечать.

— А еще яблочный спас на носу, чуешь, какая мистика? — Иваныч поднял палец к потолку.

— Еще бы, — понимающе кивнул я.

Февральский номер, как и страна, в которой он выходит, весь состоит из мистики. Мистическое лишение России Олимпиады, мистический сюжет в кинофильме «Селфи», мистическая вера Григория Лепса в Николая Чудотворца, а Кендрика Ламара — в Барака Обаму, мистическое чувство стиля и предчувствие смерти у Дэвида Боуи. Мистическим образом это первая в России обложка журнала, снятая на айфон (не шутка) и заряженная от сглаза (шутка). И называться бы письму редактора «Первый мистический", но такой слоган уже есть у ТВ-3.