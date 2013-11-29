Дмитрий Голубовский

Главный редактор Esquire

«Недалеко от моего рабочего места (81 шаг, если быть точным) стоит автомат с бутербродами и сырниками. Иногда, вместо того чтобы упасть, бутерброды застревают на полпути. До недавнего времени это вызывало во мне лишь приступы тщетной ярости — пока я не узнал, что в чрезвычайной ситуации нужно звонить оператору, который может дистанционно столкнуть сырники с четвертого ряда, чтобы сбить бутерброд, застрявший во втором ряду. Пугающая власть. Самые простые предметы подчиняются не нам, а каким-то неизвестным людям, сидящим неизвестно где.

Такие же эмоции испытывают, должно быть, жители городка Дир-Трейл в Колорадо; 561 житель, 45-е место в стране по доле населения, которая пила за последний месяц алкоголь, 33-е — по доле населения, которая в последний месяц делала зарядку, 81-е — по числу мостов на душу населения. Там собираются ввести вознаграждение за сбитые беспилотники: $25 за крыло или часть фюзеляжа, $100 — за целую машину. Жителей беспокоит, что федеральные власти отправляют свои шпионские аппараты кружить над их городом. К тому же они рассчитывают, что лицензии — $25 штука — не только очистят небо над городом, но и пополнят казну. Автор идеи, Фил Стил, уже заработал несколько тысяч долларов на их продаже, но пока это просто сувениры, не имеющие юридической силы.

Судя по стенограмме заседания городского совета, спор идет жаркий. Мужчина №7 — категорический противник лицензий: «У меня пятеро сыновей служили, двое служат сейчас. Я сам был в Ираке. Беспилотники не раз спасали мне жизнь, а теперь защищают моих детей. На программу беспилотных полетов сейчас обрушились леваки, и всякие выкрутасы вроде этих лицензий льют воду на их мельницу. Эта чепуха оскорбляет наших солдат».

«Позволю себе не согласиться с уважаемым ветераном, — возражает мужчина №8. — Эти беспилотники — они же такие крошечные, могут хоть сейчас залететь в эту комнату, если там этого захотят. Это нарушение Пятой поправки. Если вам наплевать на билль о правах, на конституцию Соединенных Штатов, мы как нация уничтожены. Этот президент и этот конгресс втоптали конституцию в грязь».

Ни сторонники, ни противники идеи, ни даже ее автор не видели ни единого беспилотника в небе над Дир-Трейлом. Но они продолжают спорить. Голоса в муниципалитете разделились поровну — три к трем. Теперь судьбу лицензий на отстрел федерального имущества решит городской референдум.

10 декабря четыреста избирателей придут на избирательный участок, чтобы решить вопрос, который волнует четыреста взрослых жителей города Дир-Трейл. Их беспокоит свобода и беспилотные летательные аппараты, а не метафизическая муть вроде того, кто с кем спит и кто чувствует себя от этого оскорбленным. Они не учат жить даже обитателей соседнего Денвера, не говоря уж о Небраске. И это разительно отличает их от четырех с чем-то сотен российских граждан, которые принимают законы за остальных 140 миллионов и чувствуют себя вправе скинуть сырник с четвертого ряда даже тогда, когда их об этом не просят».