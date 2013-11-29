Дмитрий Голубовский
Главный редактор Esquire
«Недалеко от моего рабочего места (81 шаг, если быть точным) стоит автомат с бутербродами и сырниками. Иногда, вместо того чтобы упасть, бутерброды застревают на полпути. До недавнего времени это вызывало во мне лишь приступы тщетной ярости — пока я не узнал, что в чрезвычайной ситуации нужно звонить оператору, который может дистанционно столкнуть сырники с четвертого ряда, чтобы сбить бутерброд, застрявший во втором ряду. Пугающая власть. Самые простые предметы подчиняются не нам, а каким-то неизвестным людям, сидящим неизвестно где.
Такие же эмоции испытывают, должно быть, жители городка Дир-Трейл в Колорадо; 561 житель,
Судя по стенограмме заседания городского совета, спор идет жаркий. Мужчина №7 — категорический противник лицензий: «У меня пятеро сыновей служили, двое служат сейчас. Я сам был в Ираке. Беспилотники не раз спасали мне жизнь, а теперь защищают моих детей. На программу беспилотных полетов сейчас обрушились леваки, и всякие выкрутасы вроде этих лицензий льют воду на их мельницу. Эта чепуха оскорбляет наших солдат».
«Позволю себе не согласиться с уважаемым ветераном, — возражает мужчина №8. — Эти беспилотники — они же такие крошечные, могут хоть сейчас залететь в эту комнату, если там этого захотят. Это нарушение Пятой поправки. Если вам наплевать на билль о правах, на конституцию Соединенных Штатов, мы как нация уничтожены. Этот президент и этот конгресс втоптали конституцию в грязь».
Ни сторонники, ни противники идеи, ни даже ее автор не видели ни единого беспилотника в небе над Дир-Трейлом. Но они продолжают спорить. Голоса в муниципалитете разделились поровну — три к трем. Теперь судьбу лицензий на отстрел федерального имущества решит городской референдум.
10 декабря четыреста избирателей придут на избирательный участок, чтобы решить вопрос, который волнует четыреста взрослых жителей города Дир-Трейл. Их беспокоит свобода и беспилотные летательные аппараты, а не метафизическая муть вроде того, кто с кем спит и кто чувствует себя от этого оскорбленным. Они не учат жить даже обитателей соседнего Денвера, не говоря уж о Небраске. И это разительно отличает их от четырех с чем-то сотен российских граждан, которые принимают законы за остальных 140 миллионов и чувствуют себя вправе скинуть сырник с четвертого ряда даже тогда, когда их об этом не просят».