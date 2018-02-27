East News

Ускорители Falcon Heavy отстыковались и полетели обратно к земле, а основная ракета отправилась дальше и минут через пять явила всему миру свой груз — ярко-красный родстер Tesla. Сидящий за рулем автомобиля манекен Starman был одет в белый скафандр и слушал Space Oddity — возможно, самую подходящую для этого момента композицию. Родстер медленно уплывал в вечность, а диктор за кадром говорил что-то о переменах, новой эпохе и таланте, бросившем вызов всему миру. Происходящее было настолько невероятно, что не оставалось сомнений: именно так и входят в историю.

Собственно говоря, человечеством в процессе развития движет единственная цель — оставить след. Родить детей, написать книгу, сочинить музыку, закопать в землю капсулу с коротким посланием: «Дорогие москвичи 3018 года! Позвольте нам, вашим предкам, поздравить вас с тысячелетием со дня реновации». Но Маск придумал круче: закинул в вечность любимую машину и любимую музыку.

О чем-то подобном думали и мы. Если не закинуть в вечность, то хотя бы попытаться собрать воедино людей, события и проекты, меняющие наше время в лучшую, как мы надеемся, сторону.

«Они меняют мир, но вы могли этого не заметить» — так, слегка кокетливо, мы представили в прошлом году проект «12 апостолов: Новые герои поколения». С нашей стороны было довольно самонадеянно раздавать такие авансы и объявлять этих людей новыми героями, тем не менее никто из апостолов прошлого года не оказался однодневкой. Мы сделали ставку — и она сыграла. Надеемся, что сыграет и в этот раз: в нашем мартовском номере мы представляем очередных героев нового времени — апостолов 2018.

Илон Маск в качестве саундтрека к своей космической мечте выбрал песню человека, «упавшего со звезды», самого неземного из мировых музыкантов — Дэвида Боуи. Наших апостолов на обложке номера представляет самый космический из музыкантов отечественных — Илья Лагутенко.

Маска, Боуи, Лагутенко и наших героев объединяет одно: они мечтатели, и у них получилось (или получается прямо сейчас). Никто из них не собирался становиться самым известным музыкантом, или самым богатым бизнесменом, или самым главным актером. Они пришли сюда, чтобы разделить с нами свою мечту.

Стоит сказать, что не все готовы принять чужую мечту как дар. Мечта, особенно реализованная, — довольно оскорбительна, вызывает приливы желчи и повышенное слюноотделение. Принять то, что у кого-то получилось, — тяжкий труд.

«Дела-то плохи у Tesla, это все знают, — пояснил представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков. — А вся эта затея Маска — просто хороший рекламный трюк». «Не очень ясен практический смысл отправки красного кабриолета в космос», — не отставали от него в фейсбуке отечественные специалисты диванной космонавтики. Нашим героям иногда пишут вещи и похуже, и это их тоже объединяет.

Возможно, и скорее всего, наши апостолы станут героями нового времени и без помощи Esquire, но с нами будет намного легче. Идиотов, ханжей, лицемеров и завистников в их жизни точно будет гораздо больше, чем людей, которые искренне порадуются чужому таланту. Мы из последних.