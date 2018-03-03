В мартовском номере журнала Esquire вышел главный материал года, в котором редакция выбрала новых героев поколения из 12 разных областей ­— людей, которые сегодня становятся лидерами в режиссуре и литературе, в бизнесе и технологиях, в музыке и гастрономии. Второй год подряд этот редакционный проект Esquire носит название «12 апостолов», но никакого отношения к религии он не имеет: у слова «апостол» есть и такое определение — ревностный последователь и проповедник какой-либо идеи. А поиск новых лиц и идей — и есть основная миссия журнала.

Главный редактор Esquire Сергей Минаев и телеведущая Елена Летучая

На обложке мартовского Esquire — музыкант Илья Лагутенко, который в этом году отмечает юбилей дебютного альбома «Мумий Тролль». Героями номера стали еще 12 человек — от спортсмена Алексея Миранчука до восходящей рок-звезды Гречки, — которые «проживают свою жизнь так, чтобы изменить нашу». Про каждого из них журнал опубликовал очерк и снял видеоролик.

Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

Редакция представила своих героев 2 марта в Центральном доме архитектора на специальной презентации Esquire Heroes, которую вел главный редактор журнала Сергей Минаев. На мероприятии театральный режиссер Алексей Франдетти показал отрывок из своего нового мюзикла «Эвита», актер Никита Кукушкин и «апостол» 2017 года рэпер Хаски совместно исполнили песню «Черным черно», аналитик Big Data Артур Хачуян рассказал о том, как защитить личную информацию и что сотрудники госкорпораций запрашивают в поисковиках, а певица Гречка исполнила несколько своих дебютных песен. Завершил вечер DJ-сет от креативной команды Deep Fried Friends, которые устраивают самые заметные вечеринки в Москве.

Шеф-повар InCity Сatering Андрей Рыбаков

Партнеры мероприятия: Vittel и Perrier

Партнером проекта Esquire Heroes в этом году стал бренд Johnnie Walker. Вдохновившись успехом 12 героев Esquire, Johnnie Walker представил эксклюзивный коктейль Keep Walking Heroes, который полностью отражает концепцию бренда — постоянный прогресс и движение вперед.

Эксклюзивный коктейль Keep Walking Heroes, придуманный специально для мероприятия

Постоянное движение вперед находит отражение в работе 12-ти мастеров купажа, создающих виски, каждая капля которого впитала в себя историю, традиции и при этом прогрессивность одного из самых известных брендов Шотландии и мира.

Концепцию мероприятия также поддержала марка YSL Beauté с новым ароматом Y, который выбирают мужчины, смело следующие своим мечтам. На вечере в ЦДА гости могли оценить новинку на специальном стенде, организованном брендом.

Аромат Y от Yves Saint Laurent

Y — это символ прогрессивного духа молодости и дань уважения основателю бренда Ив Сен-Лорану. Мужественный фужерный аромат Y от парфюмера Доминика Ропьона — это ощущение свободы, дающее силу бороться и идти вперед.

Познакомиться с новыми «апостолами» и поздравить команду Esquire пришли: Елена Летучая, Анна Чиповская, Валерия Ланская, Александр Цыпкин. Оксана Лаврентьева, Кирилл Рихтер, Павел Табаков, Тимофей Колесников, Кантемир Балагов, Никита Кукушкин, Наталья Коган, Наталья Бочарникова и многие другие.

Сергей Минаев

Издатель Esquire Екатерина Крылова и CEO Independent Media Мария Комарова

Анна Чиповская

Наталья Коган и Наталья Бочарникова, YSL Beauty

Илья Петрук и Коля Фатющенко, ZDRVNHR

Полина Ельшина и Дарья Викулина, Diageo

Певица Гречка

Анна Назарова и Никита Кукушкин

Кирилл Рихтер и Махиб Гладстоун

Кантемир Балагов

Татьяна Степаненко, RSVP и Алла Алексеевская, Esquire

Антон Лаврентьев

Тимофей Колесников

Даша Малыгина

Хаски

Екатерина Комолова

NAT

Валерия Ланская