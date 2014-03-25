Дмитрий Голубовский

Главный редактор Esquire

Группу из сотни студентов, которые были тайно в кого-то влюблены, попросили пофантазировать на определенную тему. Юношам предложили такой сценарий: «В аудиторию, где вы сидите, входит она. По мере того как она подходит к вашему столу, вы представляете…» Девушкам — такой: «Вы болтаете с ним на вечеринке. Вдруг вы замечаете девушку, которая, как вы думаете, ему нравится. По мере того как она подходит к вам, вы представляете…» Когда через несколько месяцев студентов собрали вновь и спросили об их личной жизни, выяснилось: чем более смелыми были мечты студентов, тем реже они добивались успеха в реальной любви.

Этот эксперимент провела психолог из Нью-Йоркского университета Габриэль Эттинген. Результат всех исследований, которыми она занимается последние двадцать с лишним лет, довольно прост: девиз «помоги себе сам» не работает, и если вы все время повторяете себе, что у вас все получится и вообще вы самый классный, красивый и замечательный, довольно скоро вас настигнет разочарование. У вас не только ничего не получится, но из-за этого еще и начнется депрессия. И чем крупнее организм, тем сильнее депрессия. Эттинген исследовала, как настрой американских президентов влияет на экономику США, и выяснилось, что чем больше слов с позитивной окраской они произносят в своих речах и чем больше излучают чрезмерного оптимизма, тем хуже впоследствии реальные экономические показатели страны.

Я, конечно, когда об этом узнал, сразу стал смотреть, что же говорил во время своих многочисленных инаугураций нынешний президент России. Оказалось, что в первой инаугурационной речи соотношение было таким: 8 слов с негативной окраской — например, «жесткий», «непростой» и даже «трагический»; 80 с небольшим слов с позитивной — «благодарность», «вера», «мирный». Во второй речи — 12 негативных слов — «терроризм», «угроза», «распад», хотя со всем этим мы, по мнению Путина, справились еще тогда; и уже 90 слов позитивных — «рост», «талант», «потенциал», в общем, все, о чем только может мечтать президент. А вот в третьей речи позитивных слов было больше 120 — «созидание», «успех», «лидер»; негативных — всего 7, да и те какие-то неубедительные: «сложный», «трудный», «испытания», к которым мы вроде как готовы. В общем, динамика самая скверная — в смысле, речи становятся все более оптимистичными и радужными.

Вот и получается: если кто-то думает, что он самый классный и у него все получится, почему бы не попробовать полетать, как птица. Почему бы не выдвинуться на Нобелевскую премию мира. И почему бы, например, не посадить во главе субъекта чужого государства человека по кличке Гоблин в надежде, что он поможет эту территорию присоединить.

Но, если верить психологу Эттинген, разочарование наступит довольно быстро. Судя по тому, что свою последнюю инаугурационную речь Путин произнес в 2012 году, ждать осталось чуть-чуть.