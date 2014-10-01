Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

На фотографии белорусский президент Александр Лукашенко собирает урожай бахчевых на полях своей резиденции «Дрозды».

Здесь надо сказать, что я и не верующий, и не коммунист. Но сердце отчего-то дрогнуло. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова орденом. Орденом «Славы и Чести». За защиту традиционных моральных ценностей. Сквозь агитационно-канцелярский стиль партийного пресс-релиза проглядывает некоторое кокетство: принимая орден, Геннадий Андреич подчеркнул, что для него главной партией всегда была Россия. Наверное, единая, но тут уж орденоносец смолчал, упомянув для верности только Александра Невского, Суворова, Кутузова и Жукова.

Зюгановские «Слава и Честь», правда, были обидной третьей степени — есть, оказывается, такая неведомая мирянам градация. У Кобзона вот степень вторая, а у Геннадия Андреича только третья: читай, особо выдающихся результатов на ниве защиты традиционных моральных ценностей пока не достиг. В благодарность за оказанную честь Зюганов подарил Его Святейшеству памятную медаль «70 лет освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков». Такую же он ранее подарил и Сергею Аксенову, освобождавшему полуостров весной, и еще директору диорамы «Штурм Сапун-горы».

Так они и стояли теплым сентябрьским днем, председатель с орденом и предстоятель с медалью. Где-то вдалеке, в подмосковных лесах, заросших грибами, слышался гул моторов — это дроны Навального с фотокамерами кружили вокруг фээсбэшных дач. Доносились крики со Смоленской площади, там МИД в телеграфно-шизофреническом стиле шельмовал французское правосудие, спустившее с рук девяти голым бабам надругательство над святынями Нотр-Дам де Пари. Неподалеку Следственный комитет, где вываливаются из окон подозреваемые, объявлял в международный розыск «Гришу Мустанга», который раскрасил звезду на сталинской высотке в цвета украинского флага. Четырех человек по этому делу уже посадили под домашний арест, пятого и шестого закрыли в СИЗО. Из телевизора вдруг исчез, как камамбер с полок магазинов, звонкий летний термин «хунта», зато в программе «Спокойной ночи, малыши» завелся новый персонаж, его придумал лично Путин. Тем временем внук Зюганова Леонид победил на выборах в Мосгордуму, благо конкуренты по восьмому округу слились, а депутаты Государственной думы еще только лениво потягивались в предвкушении осенней сессии.

Жаль этой осенью было только писателя Пелевина. Все по привычке ждали, что новая порция его космического ужаса отвлечет от ужаса земного. Но перепаханный коллективный разум вырвался далеко вперед, в одиночку уже не догонишь: у реальности оказался такой криэйтор, что заряжает сильнее любых цукербринов.

Да, а кавалеру «Славы и Чести» третьей степени спешу напомнить: носить надо на правой стороне груди, Геннадий Андреич, это вам не пионерский значок.