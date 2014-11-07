Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

На фотографии инсталляция Пола Маккарти «Дерево» в центре Парижа.

Когда в здание Госдумы внесли две сумки по пятнадцать килограммов каждая, у Маргариты Симоньян, я думаю, приятно закололо в груди. В сумках лежал проект федерального бюджета России на следующий год. Там, среди тысяч страниц, где-то между сокращением расходов на образование и увеличением расходов на оборону, спряталась и ее страница. Страница, которая сулила 15 000 000 000, пусть и ослабших, но все-таки рублей. Столько правительство России в 2015 году потратит на «внешнюю информационную политику», проще говоря — отдаст телеканалу Russia Today. 15 миллиардов — это на сорок один процент больше, чем планировалось годом ранее. Упоминать о 6,48 миллиарда, которые получит международное агентство «Россия сегодня», также возглавляемое Маргаритой Симоньян, даже неловко.

Она, конечно, объяснит, что ни копейки бюджетных денег не будет потрачено впустую, что ширится наш информационный фронт, плотнее смыкаются ряды. Вот недавно духовные скрепы заговорили на немецком и французском языках. Работы там — непочатый край. Над Парижем светит солнце, но снова не радует оно парижан, с неподдельным волнением в голосе сообщит корреспондент. На Вандомской площади под видом современного искусства установили надувную секс-игрушку отвратительно зеленого цвета. Нет предела возмущению горожан.

Но вот беда: бюджет увеличился на сорок один процент, а имидж страны за последний год испортился на все сорок два. Жалкими 15 миллиардами его не подлатаешь. Впрочем, есть у меня для Маргариты Симоньян и хорошая новость. Экспорт духовных скреп власть, сама того не понимая, поддерживает теперь изнутри.

Если помните, весной российским полицейским, а также сотрудникам генеральной прокуратуры, ФСБ и ФСО запретили отдыхать за границей. Отобрали у личного состава загранпаспорта и убрали в сейф. Так миллионы российских граждан стали невыездными (а с десяток турфирм обанкротились). Теперь хотят еще запретить поездки госслужащим, которые имеют доступ к гостайне. Большего подарка Маргарите Симоньян и имиджу России представить нельзя.

Раньше ведь как было: приезжает в Хургаду изнуренный службой силовик. В первый день знакомится в баре с паленым виски: надо же начало отпуска отметить. На второй — загорает на пляже до цвета фуксии, позаимствовав лежак у нерасторопного немца или англичанина. На третий — упадет с размаху в бассейн. Немцы эти и англичане потом еще полгода будут всей деревне на бешеных русских жаловаться. Сплошной ущерб имиджу России.

Или вот приезжает в Брюссель какой-нибудь депутат. Пока молчит, вроде и приличный человек. А как заговорит, невольно вспоминается емкий медицинский термин, которым недавно один депутат попросил не называть собственных коллег. Европейцы, конечно, люди стеснительные и виду не подадут. Но имидж снова страдает.

Скоро на турецких пляжах и в тайских барах на смену раскатистому «***» придет размеренная тишина. Вернется с ужина усталый немец, включит в номере телевизор, а там Маргарита Симоньян. Посмотрит он новости, вздохнет и, проваливаясь в глубокий курортный сон, подумает: поехать, что ли, в Сочи следующим летом.