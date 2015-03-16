Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

Про Гугломобиль и другие разработки секретной лаборатории Google[х] можно прочитать здесь.

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», — заверял на съезде КПСС в 1961 году Никита Хрущев. Указывалось даже, сколько конкретно лет ждать — двадцать. Горбачев обещал каждой советской семье отдельную квартиру к 2000 году. Президент Путин уверял, что для удвоения ВВП хватит и десяти лет. Чем дальше, тем большей осторожности требует обращение с будущим: лозунги уже не отмеряют десятилетия, и многие рискуют дожить до указанной даты всеобщего благоденствия.

Самому амбициозному проекту последнего времени — беспилотным автомобилям — отвели всего пять лет. К 2020 году серийные образцы должны появиться на дорогах общего пользования. Такие обещания дает не только Google, пионер самоуправляемых машин, но практически все компании, занимающиеся аналогичными проектами. В Великобритании уже в этом году начнутся тесты беспилотного электромобиля Lutz Pathfinder — передвигаться он будет с максимальной скоростью 24 км/ч. В Германии беспилотники поедут быстрее: в конце января немецкие власти решили допустить самоуправляемые машины на автобан — участок трассы А9 от Берлина до Мюнхена будет оборудован специальными датчиками.

Сервис такси Uber нанял полсотни специалистов по робототехнике: задача очевидна — заменить живых водителей автопилотами. В шведском Гетеборге уже год ведет испытания Volvo, свой робомобиль прошлой осенью представила Honda, а Nissan, чтобы ускорить разработки, заключил соглашение с НАСА. Не отстают и Toyota с Mercedes. Беспилотными машинами занимаются даже китайский поисковик Baidu и компания Sony.

В начале февраля на улицах Сан-Франциско был замечен темно-синий минивэн с камерами на крыше. Вскоре выяснилось, что машину взяла в аренду компания Apple, а в секретном проекте «Титан» заняты несколько сотен сотрудников во главе с вице-президентом компании Стивом Задески, когда-то работавшим на Ford. Наконец совсем уж невероятные новости пришли из Набережных Челнов. КамАЗ совместно с компанией «Когнитивные технологии» ведет разработку беспилотного грузовика — 300 миллионов рублей на него пожертвовало государство. Опытный образец должны закончить в этом году, на 2017-й намечены тесты на дорогах Татарстана, а все к тому же 2020 году проект будет окончательно готов.

В отличие от коммунизма, отдельных квартир и удвоения ВВП эта цифра выглядит не популистским лозунгом, а простой констатацией факта. Как пошутил недавно глава автомобильного проекта Google Крис Урмсон, «моему сыну сейчас девять лет, через семь ему нужно будет получать права — мне лучше поспешить». Я свои получил как раз семь лет назад: учился на машине с механической коробкой передач, которая стремительно уходит в прошлое. Впрочем, тот факт, что некоторые люди не только используют автомобили для передвижения, но и получают удовольствие от вождения — никого больше не интересует. Вероятно, для нас останутся автогонки — эдакий аналог корриды, варварский обычай прошлого — и еще заповедные места вроде американского поселка Грин-Бэнк, где любая техника, излучающая электромагнитные волны, просто запрещена.