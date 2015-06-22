Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

15 миллионов рублей в месяц

730 593 рубля в день

91 324 рубля в час

1522 рубля в минуту

Это зарплата президента «Роснефти» Игоря Сечина, которую госкомпания раскрыла после долгих препирательств. Правда, в корпоративном стандарте о выплатах и компенсациях указано, что его месячный оклад колеблется от 15 до 20 миллионов. Но будем считать по нижней границе — меня учили думать о людях хорошо. Копейки при подсчете я отбросил.

Приносят ли 180 миллионов рублей в год счастье Игорю Ивановичу, я не знаю. Но многих в стране — от Навального до моей мамы — эта цифра порядочно беспокоит. Чтобы немного снизить градус напряжения в обществе, я предлагаю простой и эффективный план. Назовите его общественной нагрузкой или социальной ответственностью — не важно.

Все, что необходимо сделать Игорю Ивановичу, — каждый день уходить с работы на 10 минут раньше. А набежавшие за это время 15 220 рублей перечислять одному россиянину. Удивительно даже, почему никто не догадался об этом раньше. Выгодна очевидна для всех. Игорь Иванович сможет чуть больше отдыхать: служба родине, безусловно, отнимает много сил. Провести лишние десять минут с семьей — это же любых денег стоит. Не просиживать в пустынном кабинете, заправленном сухим кондиционированным воздухом. Не коситься в страхе на правительственные вертушки, расставленные по периметру стола, как часовые на вышках. Не перелистывать в ватной апатии документы, растягивая последние минуты. А просто встать и выйти.

Вдохнуть густой июньский воздух. Не спеша, разминая затекшие ноги, дойти до машины. Успеть домой к ужину. Почитать сыну сказку перед сном. Посмотреть с женой телевизор. Как приятно бывает окунуться в круговорот обыкновенных домашних забот.

В качестве иллюстрации использован снимок из проекта Эди Бреслер «We sold a winner» об американских магазинах, где были куплены выигрышные лотерейные билеты.

Тем временем один счастливый россиянин десять минут посидит в приемной. Счастливый россиянин много места не занимает. Может посидеть, а может прогуляться по коридору или выйти во внутренний дворик. Поразглядывать стенд «Наши достижения» (там, должно быть, висит копия приказа президента о награждении Ивана Сечина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени).

Через десять минут счастливый россиянин тихо уйдет, заработав 15 220 рублей. Это, между прочим, больше пенсии моей мамы, которую она получает раз в месяц. Игорь Иванович их отсутствие вряд ли заметит. В конце концов, каждый год ему платят еще премию в размере 150% от годовой зарплаты: получается 270 миллионов рублей, если считать опять-таки по нижней границе. На премию никто не претендует, мы ж не при социализме живем.

Вакантную роль счастливого россиянина можно разыгрывать в лотерею. Рано утром в субботу усатый мужчина в смешной жилетке вытащит шары из стеклянной вазы и назовет номера. Каждую неделю Игорь Иванович будет делать счастливыми пять человек — исключая праздники, это 247 в год. Не абстрактно счастливыми — как в дежурно-патриотических разговорах, которые всегда сопровождают перекачку недр из земли в чьи-то карманы, — а вполне конкретно.

На 15 220 рублей в месяц люди в нашей стране умеют жить. Чтобы и на продукты хватило, и на лекарства, счет за коммунальные услуги оплатить и еще внучке «тыщенку» подкинуть. Многие на эти деньги научились даже баловать себя и откладывать на черный день.

Вы, наверное, думаете, что компания без вас эти десять минут не проживет. Остановятся качалки, рухнут котировки, упадет напор в трубе. Неловко и говорить, но ваше десятиминутное отсутствие никто попросту не заметит. Зато через год, когда на прямой линии с президентом очередной журналист вцепится в вашу зарплату, главе государства не придется выдумывать отговорки. Наоборот, он поставит вас в пример. И, может, напомнит Владимиру Ивановичу или Андрею Леонидовичу, что им тоже не стоит на работе задерживаться.