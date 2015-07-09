«Единственный повод написать автобиографию — по крайней мере, мне так ка­жет­ся — это наконец побыть чест­ным».

Руководствуясь, вероятно, этим принципом, Стивен Фрай написал третий том автобиографии «Дури еще хватает». Наркотики, шоу-бизнес, секс, телевидение и кино, бесконечные вечеринки, которые Фрай ненавидит больше всего в жизни, депрессия, срывы и обязательно — шутки про королевскую семью. Так, например, актер принимал у себя в гостях принца Чарльза и принцессу Диану:

«Возвращаюсь в гостиную. Чарли, первый ребенок Хью и Джо, только-только научился ходить. Теперь он, точно зомби, направляется к телевизору (да, в моей гостиной стоит телевизор, что может представляться и принцу, и вам, людям тонким и хорошо воспитанным, гротескной заурядностью, ну да уж что уж поделаешь) и, дитя своего времени, включает его. Джо вскрикивает: «Чарли!» — а принц Уэльский, не привыкший, надо полагать, чтобы к нему обращались в манере столь повелительной, подпрыгивает в кресле — очень ловко у него получается. Между тем, к моему и матери Чарли стыду, из телевизора несутся вопли кокни во всей их красе — показывают «Жителей Ист-Энда». Джо вскакивает, чтобы найти пульт управления. (О, кстати. На редкость смешная история про королеву-мать. Напомните, чтобы я ее рассказал.)»