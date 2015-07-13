Интересная статистика об использовании оружия полицейскими в Норвегии. В 2014 году они стреляли два раза — в обоих случаях никто не пострадал. 42 раза полицейские угрожали применить оружие. В отчете, вы­пу­щенном правительством Норвегии, подчеркивается, что это самый низкий показатель за последние 12 лет.

Впрочем, до рекорда норвежцам еще далеко: в Исландии поли­цейс­кие за 71 год застрелили только одного человека, и это происшествие стало шоком для всей нации. Старший офицер полиции Рейкьявика Йохан Карл Ториссон рассказывал в интервью Esquire, что за двадцать лет службы три раза использовал перцовый баллочник, и конечно, никогда не стрелял. Этим, вероятно, можно объяснить и данные мартовского опроса, согласно которому жители Исландии больше всего доверяют сотрудникам береговой охраны и полицейским: 81% и 77% соответственно.