Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

Проведите этим летом необременительный эксперимент. Если окажетесь на отдыхе — не важно, в Шарм-эль-Шейхе или на Мальдивах, — выберите особенно приятный момент, лучше после ужина, и откройте ленту новостей. С большой долей вероятности вы увидите там что-то вроде «депутат Яровая предлагает запретить женщинам получать высшее образование», или «депутат Деньгин хочет запретить доллары», или хотя бы «начальник полиции брал взятки матрешками». Теперь подойдите к зеркалу и вглядитесь в отражение. Готов поспорить, вы обнаружите на своем лице смесь изумления, бессильной злобы и тоски. Это нормально.

Ненормально другое. Большинству жителей России это чувство совершенно незнакомо, потому что большинство никогда не отдыхало за рубежом. 40% россиян, по данным ВЦИОМ, и это лето проведут дома. 26% будут отдыхать на даче, 11% выберутся, может, в соседний город, 10% собираются на Черное море.

Если сложить эти цифры, получится тот самый аномально высокий рейтинг президента Путина, который, как температура при сильном гриппе, не спадает уже долгое время. Это, конечно, случайное нумерологическое совпадение, но есть и реальная связь: у людей, прикованных к телевизору и грядкам с огурцами, развивается своего рода национальный стокгольмский синдром.