Проведите этим летом необременительный эксперимент. Если окажетесь на отдыхе — не важно, в Шарм-эль-Шейхе или на Мальдивах, — выберите особенно приятный момент, лучше после ужина, и откройте ленту новостей. С большой долей вероятности вы увидите там что-то вроде «депутат Яровая предлагает запретить женщинам получать высшее образование», или «депутат Деньгин хочет запретить доллары», или хотя бы «начальник полиции брал взятки матрешками». Теперь подойдите к зеркалу и вглядитесь в отражение. Готов поспорить, вы обнаружите на своем лице смесь изумления, бессильной злобы и тоски. Это нормально.
Ненормально другое. Большинству жителей России это чувство совершенно незнакомо, потому что большинство никогда не отдыхало за рубежом. 40% россиян, по данным ВЦИОМ, и это лето проведут дома. 26% будут отдыхать на даче, 11% выберутся, может, в соседний город, 10% собираются на Черное море.
Если сложить эти цифры, получится тот самый аномально высокий рейтинг президента Путина, который, как температура при сильном гриппе, не спадает уже долгое время. Это, конечно, случайное нумерологическое совпадение, но есть и реальная связь: у людей, прикованных к телевизору и грядкам с огурцами, развивается своего рода национальный стокгольмский синдром.
Привыкание происходит медленно, но необратимо. Мягкое, почти ватное расслабление обволакивает мозг. Как будто бьешься головой о стену, а боли не чувствуешь — потому что на стене висит ковер. И само собой возникает ощущение, что все происходящее вокруг, все эти глупости и ужасы, случайные и злонамеренные, — все это нормально. Кипрские офшоры, распилы и откаты, дома в кооперативе «Сосны», несменяемый президент, опасные шизофреники в роли народных избранников, чеченские зондеркоманды, расстрельные списки оппозиционеров, выбрасывающиеся из окон онкобольные, запрет на иностранное усыновление, пропаганда гомосексуализма, единый учебник истории, оскорбление чувств верующих, кремлеботы, Роскомнадзор, православные байкеры, попы на «гелендвагенах», кадровые военные на Донбассе, иностранные агенты, нежелательные организации, зомбоящик, скрепы, шпроты — вот это все.
Отпуск за границей настраивает фокус моментально. Именно поэтому, заглянув случайно в новости, ощущаешь, как глаза вылезают на лоб. Нормальной в этот момент кажется картинка за окном. Вот в музее современного искусства Хельсинки проходит выставка Роберта Мэпплторпа: воскресным утром мамы с детьми разглядывают фотографии голых мужиков в кожаной сбруе. В роли защитника традиционных ценностей — бумажный пакет, оброненный кем-то у входа. Вечно сонный Страсбург, у здания Европейского суда по правам человека непризнанный император какого-то африканского государства собирает домик из картонной коробки — вместо тычков резиновой дубинкой полицейский предлагает ему закурить. Вот сырная лавка в Париже разносит по переулку густой аромат, который вдыхаешь с вороватым ощущением чего-то запретного. Посетитель уличного кафе в Амстердаме выпускает облако дыма, чередуя затяжки с глотками кофе. А вот полицейские в Тель-Авиве следят за порядком на гей-параде и поздравляют собравшихся с праздником.
Чтобы граждане не подхватили эту бациллу нормальности и организм ненароком не начал бороться с застарелой болезнью, российский МИД регулярно напоминает выезжающим за рубеж сохранять бдительность. А в идеале, конечно, остаться дома, хрустнуть огурцом под Катю Андрееву и после прогноза погоды заснуть счастливым, беззаботным сном.