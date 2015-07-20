В июньском номере Esquire рассказывал, какие способы придумывают россияне, чтобы избежать платежей по кредиту. Список находчивых соотечественников продолжает пополняться.

1.

Чтобы погасить задолженность по нескольким кредитам, 38-летний житель Новосибирска ограбил лотерейный клуб. Угрожая сотрудникам флаконом туалетной воды в форме гранаты, мужчина похитил 300 тысяч рублей.

2.

Должница из Уфы наехала на троих судебных приставов, чтобы избежать ареста автомобиля. Долг перед банком составлял 740 тысяч рублей, машину в итоге все же арестовали.

3.

Скрываясь от коллекторов, жительница Перми ушла в монастырь. Обнаружить ее удалось спустя три месяца. По словам должницы, она хотела «уединиться и найти выход из сложившейся жизненной ситуации»: по предварительным данным, ее долг перед банком превышал 700 тысяч рублей.

4.