В июньском номере Esquire рассказывал, какие способы придумывают россияне, чтобы избежать платежей по кредиту. Список находчивых соотечественников продолжает пополняться.
1.
Чтобы погасить задолженность по нескольким кредитам, 38-летний житель Новосибирска ограбил лотерейный клуб. Угрожая сотрудникам флаконом туалетной воды в форме гранаты, мужчина похитил 300 тысяч рублей.
2.
Должница из Уфы наехала на троих судебных приставов, чтобы избежать ареста автомобиля. Долг перед банком составлял 740 тысяч рублей, машину в итоге все же арестовали.
3.
Скрываясь от коллекторов, жительница Перми ушла в монастырь. Обнаружить ее удалось спустя три месяца. По словам должницы, она хотела «уединиться и найти выход из сложившейся жизненной ситуации»: по предварительным данным, ее долг перед банком превышал 700 тысяч рублей.
4.
Директор охранного предприятия в Нижнем Новгороде, в отличие от предыдущих героев, кредиты выплачивал исправно. Правда, для погашения своих долгов, как показала проверка, использовал зарплатный фонд сотрудников. Всего предприятие не выплатило работникам порядка 670 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.