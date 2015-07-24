Вчера НАСА заявило об обнаружении телескопом «Кеплер» экзопланеты Kepler-452b, очень похожей на Землю — год на ней длится 385 дней, а сама она вращается вокруг звезды, по многим характеристикам напоминающей Солнце. Планета находится в «жилой зоне» на стыке созвездий Лебедя и Лиры, температура и другие параметры которой допускают существования в ней жизни. Журналисты называют Kepler-452b «Землей 2.0». Кроме прочего, все это значит, что сотрудники Лаборатории реактивного движения НАСА, похоже, не зря создают плакаты, рекламирующие отдых на экзопланетах — об этом проекте они рассказали Esquire для №110.