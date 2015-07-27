Хотя Северная Корея считается одной из самых закрытых стран мира, ее архитекторы и скульпторы возводят здания и памятники по всему миру. В блоге редакции — рассказ о заказах, выполненных государ­ствен­ным творческим объединением КНДР в Африке. Напоминаем, что в №103 Esquire писал, каково это — быть любимым поэтом Ким Чен Ира .

Творческое объединение «Мансудэ» — главная государственная художественная мастерская Северной Кореи, в которой, по официальным данным, трудятся около тысячи мастеров, многие из которых носят звание заслуженных и народных художников КНДР. «Мансудэ» принадлежит монополия на изображение Ким Чен Ына и его предшественников на посту высшего руководителя страны.

Объединение получает десятки иностранных заказов, большая часть которых приходится на Африку. Больше всего «Мансудэ» в последние годы работало в Намибии, где возвела четыре большие постройки, главной из которых стал «Акр героев» возле Виндхука — столицы страны. В центре комплекса установлен памятник неизвестному солдату с автоматом Калашникова в руках, имеющим портретное сходство с Сэмом Нуйомой, президентом страны в 1990—2005 годах. Кроме того, объединение отвечало за постройку нового здания Дома правительства Намибии в пригороде столицы Аусблике, а также Военного музея и Музея независимости.

В столице Сенегала Дакаре «Мансудэ» в 2010 году возвело монумент «Возрождение Африки», ставший самым высоким на континенте. По признанию президента страны Абдулая Вада, автора идеи памятника, в первой его версии фигуры имели азиатские лица, и только по его требованию им были преданы черты африканцев. В интервью The Wall Street Journal он также рассказал, что из-за отсутствия в казне денег на оплату работ КНДР получила земельные участки в Сенегале.

В Ботсване «Мансудэ» в 2005 году возвела памятник трем вождям, участвовавшим в получении страной независимости от Британской империи. Монумент стал самой посещаемой достопримечательностью Габороне, столицы Ботсваны.

От правительства Зимбабве северокорейское объединение получило заказ на возведение двух статуй бывшего вице-президента и борца за независимость Джошуа Нкомо. Одна из статуй была демонтирована и заменена после того, как семья бывшего вице-президента обратила внимание на отсутствие портретного сходства фигуры с Нкомо.

В столице Бенина Абомее установлен выполненный северокорейским объединением памятник королю Дагомеи Беханзину, воевавшему с французскими колонизаторами.

Единственной европейской страной, работавшей с «Мансудэ», стала Германия — в 2006 году северокорейские скульпторы по довоенным фотографиям восстановили Фонтан сказок во Франкфурте, частично разрушенный во время Второй мировой войны. К услугам творческого объединения за последние десятилетия прибегали также Алжир, Ангола, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Малайзия, Мозамбик, Мадагаскар, Сирия и Того (по данным Кертиса Мелвина, исследователя Американо-корейского института при Университете Джонса Хопкинса).