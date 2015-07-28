В №105 Esquire рассказывал о любопытном парадоксе: в России проще умереть, чем доказать государству, что ты живой. Вот свежий пример. Пенсионерка из города Крымск в Краснодарском крае семь лет боролась с бюрократической машиной, которая почему-то решила, что ее уже нет в живых. 26 сентября 2007 года в местном отделе ЗАГСа внесли запись о регистрации смерти: основанием послужил протокол полиции, обнаружившей неопознанный труп. До 2014 года «покойнице» продолжали выплачивать пенсию, хотя признавать живой отказывались. Женщина обратилась к прокурору, прокурор направил заявление в суд. Там пострадавшей наконец поверили — судя по всему, даже без дополнительных экспертиз — и вернули право на жизнь.