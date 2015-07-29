Кроме сборника самых нелепых ошибок агентов ЦРУ, о котором Esquire рассказывал в №104, американская разведка в прошлом году рассекретила и по-настоящему захватывающие истории из своего внутреннего журнала Studies in Intelligence. Приводим пять из них.
1. «Вербовка в Москве»
Самым увлекательным из рассекреченных материалов оказалось детальное расследование о попытке КГБ завербовать сотрудницу западного посольства, которая была любовницей работавшего на Лубянку помощника патриарха Алексия I. Шантаж, встречи на конспиративных квартирах, разговоры под водку и бренди, а также компрометирующие видеозаписи из номера гостиницы «Европейская» в Ленинграде.
«…Полторы недели спустя, Андрей позвонил Бригитте и пригласил ее на ужин. Вечер начался с уже привычной рутины, окружавшей их встречи: такси, везущее по запутанному маршруту, замысловатые угощения с водкой, а затем кофе и бренди. Андрей начал с расспросов про работу в посольстве. Бригитта не может вспомнить, что рассказала ему, потому что очень много выпила в тот вечер. Помнит только, что он интересовался, были ли у других сотрудниц посольства отношения с советскими гражданами, и что она ответила утвердительно. После этого Андрей начал задавать вопросы про работу Бригитты, про отчеты начальству, которые составляет посол. Его особенно интересовало, отчитывается ли шведский посол о своих разговорах с коллегами из ФРГ, Америки и Великобритании. Бригитту разозлили его расспросы, и она отказалась отвечать. Андрей встал и вышел на пятнадцать минут, оставив ее одну. Вернувшись, он сказал, что она должна относиться к его вопросам как услуге за помощь, которую он оказал ей и Олегу, что это дружеская взаимовыручка, и он больше никогда не будет задавать ей их снова. Андрей напомнил, что ей нельзя рассказывать Олегу об их встрече и сообщил ей свой номер телефона, но не разрешил его записать. Провожая Бригитту, он подарил ей серебряную вазу. Бригитта сначала отказалась принять ее, но он настаивал, говоря, что отнял у нее много времени. Он вручил ей также запечатанный конверт и попросил открыть его дома. Добравшись до служебной квартиры, Бригитта распечатала конверт и нашла в нем 200 шведских крон».
2.
Отставной сотрудник вспоминает, как в дни Уотергейтского скандала ЦРУ, предвидя отставку Никсона, тайно связалось с вице-президентом Геральдом Фордом и начало отправлять ему все оперативные сводки, которые получал президент. Уже после того, как Форд стал президентом, сотрудник продолжал каждое утро вводить его в курс агентурной информации.
3.
Рассказ заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла о встрече с президентом Джорджем Бушем утром 11 сентября 2001 года, когда ежедневный 15-минутный брифинг превратился в 36-часовой кошмар.
4.
История 14-летней дочери главы отделения ЦРУ в Конго, спасшей себя и родителей от вломившихся в дом грабителей и ставшей самым молодым кавалером «Звезды разведчика», высшей награды ведомства. Автор статьи добавляет, что сейчас героиня этой истории работает в дирекции ЦРУ.
5.
Инструкция агента из СССР, рассказывающего, как изображая то обычного туриста, то коммуниста из Западной Германии или Чехословакии, он собирал секретные данные по букинистическим магазинам, библиотекам, музеям и домам культуры.