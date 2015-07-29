1. «Вербовка в Москве»

Самым увлекательным из рассекреченных материалов оказалось детальное расследование о по­пытке КГБ завербовать сотрудницу западного посольства, которая была любовницей работавшего на Лу­бян­ку помощника патриарха Алексия I. Шантаж, встречи на конспиративных квартирах, разговоры под водку и бренди, а также компрометирующие видеозаписи из номера гостиницы «Европейс­кая» в Ленинграде.

«…Полторы недели спустя, Андрей позвонил Бригитте и пригласил ее на ужин. Вечер начался с уже привыч­ной рутины, окружавшей их встречи: такси, везущее по запутанному маршруту, замысловатые угощения с водкой, а затем кофе и бренди. Андрей начал с расспросов про работу в посольстве. Бригитта не может вспомнить, что рассказала ему, потому что очень много выпила в тот вечер. Помнит только, что он интересо­вался, были ли у других сотрудниц посольства отношения с советскими гражданами, и что она ответила утвердительно. После этого Андрей начал задавать вопросы про работу Бригитты, про отчеты начальству, которые составляет посол. Его особенно интересовало, отчитывается ли шведский посол о своих разговорах с коллегами из ФРГ, Америки и Великобритании. Бригитту разозлили его расспросы, и она отказалась отвечать. Андрей встал и вышел на пятнадцать минут, оставив ее одну. Вернувшись, он сказал, что она должна относиться к его вопросам как услуге за помощь, которую он оказал ей и Олегу, что это дружеская взаимо­выручка, и он больше никогда не будет задавать ей их снова. Андрей напомнил, что ей нельзя рассказывать Олегу об их встрече и сообщил ей свой номер телефона, но не разрешил его записать. Провожая Бригитту, он подарил ей серебряную вазу. Бригитта сначала отказалась принять ее, но он настаивал, говоря, что отнял у нее много времени. Он вручил ей также запечатанный конверт и попросил открыть его дома. Добравшись до служебной квартиры, Бригитта распечатала конверт и нашла в нем 200 шведских крон».