Писатель Джошуа Феррис, чей рассказ « Ветерок » Esquire публиковал в №111, — о фестивалях кукурузы, пре­зрении к сочинителям рассказов и любимых романах, своих и чужих.

1. Вы часто пишете рассказы об обычных людях, в чью стабильную жизнь врывается нечто необычное. Это ваш любимый писательский прием? Не хотелось ли вам когда-нибудь написать рассказ, который будет целиком принадлежать одному жанру: например, фэнтези, или научной фантастике?

Я никогда не пишу ничего строго в одном жанре. У меня так и не получилось поверить, что персонажи в, допустим, рассказах со сверхъестественным сюжетом, обладают душой. Что мне нравится в реалистическом жанре и что меня в нем притягивает — это ощущение, что настоящие люди сталкиваются с настоящей дилеммой, разрешить которую помогает только наличие настоящей души.

2. Место действия вашего рассказа «Ветерок» — Манхэттен, и по мере прочтения начинает казаться, что история написана коренным жителем Нью-Йорка. Вы себя к таковым причисляете? Или, может быть, считаете себя писателем из Данвилла, где вы родились?

По-моему, сейчас меня можно назвать писателем откуда угодно. Ближе всего мне, наверное, Нью-Йорк, все-таки я здесь прожил больше десяти лет, дольше я еще нигде по доброй воле не задерживался. Но, разумеется, мне всегда будет не хватать этих основополагающих нью-йоркских воспоминаний, тех, которыми можно обзавестись только в детстве. Из моих нью-йоркских воспоминаний невозможно выцарапать ничего о ранних детских днях, поэтому здесь я буду всегда оставаться в определенном смысле чужаком. Моими же ранними воспоминаниями навсегда останутся иллинойсские фестивали кукурузы и торговые центры по выходным.

3. Вы верите в идею Великого Американского романа? Мечтаете когда-нибудь написать один из них?

Я уже написал три таких: «И не осталось никого», «Безымянное» и «To Rise Again at a Decent Hour» (книга издана в 2014 году в США, в русском переводе она выйдет в августе в издательстве «Эксмо»).

4. Правда ли, что рассказы писать сложнее, чем большие романы?

Нет, это ложь, которой утешают себя писатели, пишущие только короткие рассказы, чтобы не чувствовать себя слишком несчастными от того, что они не способны на большее.

5. Какая книга вас в последний раз по‑настоящему потрясла?