В июльском номере Esquire рассказывал о самопровозглашенном угандийском аналоге Голливуда — студии Ramon Film Productions, которая снимает боевики с бюджетом примерно 100 долларов. Специально для статьи филиппинский иллюстратор Винсент Асео нарисовал постеры готовящихся к выходу фильмов студии. Штатный художник Вакаливуда Генри Варвар благодарит коллегу и предлагает взглянуть на его собственные варианты плакатов.

Фильм «Съеденные заживо в Уганде»

Основанная на реальных событиях история о белых молодоженах, которые столкнулись с местным каннибальским племенем.

Фильм «Плохой черный»

Боевик об американском враче, которого ограбила местная светская львица и ее подельники: в надежде отомстить герой становится мастером кунг-фу.

Фильм «Кто убил капитана Алекса?»