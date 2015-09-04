Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

10 августа вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев был задержан в момент получения взятки в 47 тысяч долларов. Уже хотите перевернуть страницу? Ну да, сам знаю, что скучно: историями про чиновников-взяточников никого не удивишь. Но тут все интересней.

Гавриил Державин (1743−1816)

Дело не в том, что мужчина преклонных лет — в конце сентября исполнится 64 — в дымчатых очках и с благородной сединой при задержании протаранил машину фээсбэшников. И даже не в том, что помогал ему полковник запаса ФСБ и член президентского совета по противодействию терроризму Василий Киселев.

Пикантности добавляет то обстоятельство, что взятку вице-губернатору дал глава района той же Новгородской области Михаил Некипелов — в июне на него самого завели уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями, и Нечаев обещал помочь.

Вообще-то Виктор Анатольевич просил пять с половиной миллионов: половина суммы якобы предназначалась местным следователям, чтобы те перевели дело в Москву, и еще половина — столичным. Сосед по даче, мол, работает в ФСБ, тут уж решим. Обвиняют Нечаева при этом не в получении взятки, а в «мошенничестве». Почему, удивитесь наконец вы? По мнению Следственного комитета, он не мог повлиять на дело главы района и потому вводил несчастного в заблуждение.

Виктор Анатольевич на государственной службе много лет. В правительстве Новгородской области отвечал за инвестиции (теперь понятно, что это были инвестиции в себя). До этого был еще заместителем губернатора Иркутской области и министром науки в Республике Мордовия. Отчаянная нужда, должно быть, толкнула его на преступление. В декларации чиновника за 2014 год нет ни квартир, ни земли, даже машиной, на которой он в ярости пошел на таран, владеет кто-то другой.

Правда, когда на следующий после ареста день суд выбирал Нечаеву меру пресечения, адвокаты предложили залог в пять миллионов рублей. Говорят, даже следователь возмутился такой скромностью, припомнив вице-губернатору три квартиры в центре Москвы и дачу на берегу Истринского водохранилища (ту самую, с соседом). «Учитывая мой вклад в Россию, будет справедливым, если я буду содержаться в квартире, а не в тех зверских, собачьих условиях, в которых я нахожусь сейчас», — взмолился Виктор Анатольевич, но суд его не услышал и закрыл в СИЗО до 11 октября.

Михаилу Некипелову повезло больше — его в изоляторе продержали всего четыре дня. Злоупотребление полномочиями случилось с ним в 2008 году, когда он был не главой района, а простым директором «Новгородского водоканала». Заведовать канализацией его поставил тогдашний мэр города Николай Гражданкин, на дочери которого по удивительному совпадению Некипелов женат. В том же 2008-м Гражданкина осудили за превышение полномочий и растрату. А что зять? По документам выходит, той осенью в Великом Новгороде на улице Державина должны были менять трубы, а на деле куда-то пропали 27 миллионов рублей.

Но дело давнее, и суд согласился выпустить Некипелова под залог в два миллиона. Судя по декларации — в отличие от нечаевской, в ней указаны две машины, гусеничный тягач, земельный участок, квартира, дом и гараж — глава района за год зарабатывает меньше. Но тут на помощь снова пришли родственники. Залог внес его двоюродный брат Александр Некипелов, новгородский бизнесмен, генеральный директор ООО «Водная стратегия». Вам тоже кажется, что здесь многовато воды? И правильно. Брат Александр среди прочего занимается продажей знаменитых чудо-фильтров изобретателя Петрика, а брат Михаил в свое время эти фильтры продвигал и был даже региональным координатором программы «Чистая вода», которую придумали в «Единой России».

К чему я это все? Да так, вспомнилась присказка про жабу и гадюку. А еще поэта Державина жалко.