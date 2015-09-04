Сын фермера, выросший в трущобах Медельина, второго города Колумбии, в 1980-х Эскобар контролировал около 80% мирового рынка кокаина, а его состояние превышало три миллиарда долларов. В свои лучшие годы преступник переправлял кокаин в США на самолетах и двух подводных лодках; он также практически монополизировал наркотрафик в Мексику, Пуэрто-Рико, Венесуэлу, Доминикану и Испанию. «Кокаиновый король», как называли Эскобара, строил в Колумбии доступное жилье для бедняков, католические храмы, стадионы, поддерживал футбольные клубы, чем завоевал народную любовь и славу нового Робин Гуда.

Роль Эскобара в сериале «Нарки» исполнил бразильский актер Вагнер Моура, а ведущих на него охоту оперативников Управления по борьбе с наркотиками США — Педро Паскаль, сыгравший Оберина Мартелла в «Игре престолов», и Бойд Холбрук, известный по триллеру « Исчезнувшая » Дэвида Финчера. 3 сентября Netflix анонсировал съемки второго сезона «Нарков».