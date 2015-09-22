22 сентября в Еврейском музее и центре толерантности
В №108 Esquire рассказывал о студиях самых известных художников современности, среди них была и мастерская Аниша Капура, занимающая чуть ли не целый квартал на окраине Лондона («Из каждого угла смотрят вновь созданные цветные объемы, одновременно похожие на тубусы, волчки и вагины» — так ее описывал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков).
Накануне открытия выставки в Москве редактор Esquire Григор Атанесян побывал на встрече с Капуром и записал его монолог о культурных стереотипах в искусстве:
Кстати, клише, которыми принято окружать русское искусство, подробно разбирает писатель и критик Осип Брик в статье «А ля рюс».