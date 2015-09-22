В №108 Esquire рассказывал о студиях самых известных художников современности, среди них была и мастерская Аниша Капура, занимающая чуть ли не целый квартал на окраине Лондона («Из каждого угла смотрят вновь созданные цветные объемы, одновременно похожие на тубусы, волчки и вагины» — так ее описывал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков).

Накануне открытия выставки в Москве редактор Esquire Григор Атанесян побывал на встрече с Капуром и записал его монолог о культурных стереотипах в искусстве:

«Я думаю, что принадлежность к иной культуре — это всегда проблема. На протяжении двадцати пяти лет я избегал разговоров о связи моих работ с моим индийским происхождением. Сейчас я гораздо спокойнее к этому отношусь, но я по-прежнему хочу, чтобы искусство имело собственный язык, позволяющий художнику, то есть мне, быть абсолютно свободным. Если бы я всегда был неразрывно связан со своими индийскими корнями, я бы просто не смог стать настоящим художником. Про полотна и скульптуры авторов из США никто не говорит: о, ну это американское. А у художников из России все время находят что-то русское. Мне кажется, это большая проблема. Когда речь идет об искусстве, необходимо выходить за рамки культурных стереотипов и отодвигать все экзотическое в сторону».

Кстати, клише, которыми принято окружать русское искусство, подробно разбирает писатель и критик Осип Брик в статье «А ля рюс».